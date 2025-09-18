PplWare Mobile

O que verificar antes de comprar um carro usado?

· Motores/Energia 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Hugo says:
    18 de Setembro de 2025 às 16:23

    Há sempre algum mecânico conhecido…levem-no convosco a ver e dar uma voltinha com o carro. Mesmo assim não é infalível obviamente mas acho que é melhor do que tentar perceber “o que verificar” porque são normalmente esses pormenores que estão martelados mas sim, ter todos esses critérios em conta é sempre bom mais que não seja para negociar e baixar o valor 😀
    A dica mais importante que posso dar é consultarem o histórico de donos da viatura. Se um deles foi o JL benzam-se e virem costas pois deve estar prestes a explodir 😀

    Responder
    • Hugo says:
      18 de Setembro de 2025 às 17:01

      E fora de brincadeiras… se o mecânico ou pessoa que for convosco perceber de pintura/chapa/sinistros acreditem que vale muito a pena.
      Grande fatia das viaturas que por aí andam já sofreram algum tipo de sinistro e quem percebe do assunto deteta essas coisas apenas olhando para a viatura, seja por ligeiras divergências nos diferentes painéis, seja pelas divergências das folgas entre os mesmos.
      Nada grita mais “tem de me baixar qualquer coisa” do que “esta viatura já teve um acidente” eheh

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

  • Sim (93%)
  • Não (7%)

Total Votos: 1.726

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube