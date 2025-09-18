O que verificar antes de comprar um carro usado?

Comprar um carro usado pode ser uma ótima forma de poupar dinheiro, mas também esconde alguns riscos se não for feita uma avaliação cuidadosa. Hoje deixamos algumas dicas para pôr em prática antes de comprar um carro usado.

Comprar um carro usado pode ser uma excelente forma de poupar dinheiro e ter acesso a modelos mais equipados ou recentes a um preço mais baixo. No entanto, esta decisão exige atenção redobrada: um negócio que parece vantajoso pode esconder problemas mecânicos, falta de manutenção ou até questões legais.

Antes de assinar o contrato e receber as chaves, é fundamental saber exatamente o que deve ser analisado para garantir que está a investir com segurança e sem surpresas desagradáveis.

Pontos a verificar

1. Histórico do veículo

Verifique a matrícula no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) ou em sites especializados para confirmar se o carro tem registo de sinistros, penhoras ou acidentes graves.

Peça o livro de revisões e faturas de manutenção para comprovar os serviços realizados.

2. Documentação obrigatória

Certifique-se de que o carro tem Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) válida.

Confirme se o registo de propriedade e o seguro estão em dia.

Confira se o número de chassis (VIN) coincide com o indicado nos documentos.

3. Exterior e carroçaria

Procure sinais de ferrugem, amolgadelas ou diferenças na cor da pintura (podem indicar reparações após acidente).

Verifique o estado dos faróis, vidros e pneus.

4. Interior e conforto

Teste os bancos, cintos de segurança, ar condicionado e sistema de infotainment.

Confira se há desgaste excessivo no volante, pedais e estofos (pode indicar quilometragem superior à anunciada).

5. Parte mecânica

Ligue o carro e ouça o motor ao ralenti e em aceleração.

Verifique se há fugas de óleo ou líquidos.

Teste a embraiagem, travões e suspensão durante um test-drive.

6. Eletrónica

Teste luzes, vidros elétricos, sensores de estacionamento e outros sistemas.

Carros modernos têm muita eletrónica — verifique se não há erros no painel.

7. Negociação e garantias

Compare o preço com anúncios semelhantes no mercado.

Se comprar a um stand, tem direito a garantia mínima de 2 anos (ou 1 ano por acordo).

Se for entre particulares, tente levar o carro a um mecânico de confiança antes de fechar negócio.

Em suma, comprar um carro usado pode ser uma oportunidade inteligente, desde que o processo seja feito com cuidado e atenção aos detalhes. Avaliar a documentação, o estado mecânico, a carroçaria e até pequenos sinais de desgaste pode evitar custos inesperados no futuro. Mais do que encontrar um preço baixo, o importante é garantir confiança, segurança e tranquilidade ao volante. Assim, estará a transformar uma compra de risco numa decisão sólida e vantajosa.