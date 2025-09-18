Asteroide 2025 FA22 passa perto da Terra e deixa os astrónomos em alerta

Um asteroide com mais de 200 metros de diâmetro aproximou-se da Terra, num sobrevoo que manteve os telescópios atentos e levantou preocupações sobre possíveis riscos no futuro. Será que asteroide 2025 FA22 poderá voltar ainda mais perto?

Asteroide 2025 FA22: a passagem recente

O asteroide 2025 FA22 cruzou a vizinhança do nosso planeta a uma distância de cerca de 842 mil quilómetros, pouco mais do dobro da separação média entre a Terra e a Lua. O momento de maior proximidade aconteceu às 07h41 (hora de Lisboa), segundo o Laboratório de Astronomia da Academia de Ciências da Rússia.

Com um tamanho estimado entre 130 e 290 metros, o 2025 FA22 é considerado um objeto potencialmente perigoso. Embora não haja risco imediato, astrónomos já preveem novas aproximações, nomeadamente a 20 de agosto de 2036.

Para essa data a distância deverá ser segura, mas projeções mais distantes, como as de 2089 e 2173, são monitorizadas com maior cautela.

Contexto e impacto potencial

A escala do 2025 FA22 ajuda a perceber a preocupação da comunidade científica. Este asteroide é mil vezes maior do que o meteorito que explodiu em Cheliabinsk (Rússia, 2013), cuja onda de choque feriu milhares de pessoas.

Além disso, é significativamente superior ao objeto que criou a famosa Cratera Barringer, no Arizona, há cerca de 50 mil anos.

Os astrónomos acreditam ainda que o 2025 FA22 segue uma órbita sincronizada com a Terra, o que explica porque regressa com regularidade à nossa vizinhança.

Há registos de que já terá passado por perto em 17 de setembro de 1940, reforçando o padrão cíclico deste corpo celeste.

O que dizem as entidades espaciais

ESA - Close approach of asteroid 2025 FA22: a Agência Espacial Europeia (ESA) destacou a passagem segura de 18 de setembro de 2025, confirmando que a trajetória refinada descarta riscos a curto prazo.

NASA JPL - Next Five Approaches: a NASA acompanha o objeto através do programa Asteroid Watch, que lista os cinco próximos sobrevoos de maior destaque.

IAWN - Observation Campaign 2025 FA22: A rede internacional IAWN (International Asteroid Warning Network) também lançou uma campanha de observações dedicada ao 2025 FA22, para melhorar os cálculos sobre a sua órbita e propriedades físicas.

NASA CNEOS - Sentry Risk Table: Já o Sentry, sistema automático da NASA para deteção de potenciais colisões, mantém monitorização constante. Até ao momento, não há qualquer indicação de impacto previsto nas próximas décadas.

Conclusão

Apesar de não existir risco imediato de colisão, o 2025 FA22 mostra porque a vigilância constante de asteroides é crucial. Objetos desta dimensão, caso atingissem a Terra, poderiam provocar destruição regional e consequências ambientais significativas.

A monitorização feita por entidades como a NASA e a ESA assegura que cada aproximação é acompanhada de perto e que a humanidade terá tempo para reagir a uma eventual ameaça futura.