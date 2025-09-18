Cutout Village, construir uma aldeia de papel

Quando era bem mais novo, gostava de brincar com comboios em miniatura (a pilhas) e de criar todo um mundo vivo em redor dos seus carris. Na altura esses adereços eram feitos de cartolina que se dobravam e colavam erguendo prédios e outras estruturas. Pois bem, os estúdios espanhóis DevilishGames estão a criar isso tudo em... videojogo (Cutout Village).

Os tempos mudam e como tal, as brincadeiras de criança de outrora, já não representam quase nada às novas gerações. No entanto, isso não impede de momentos saudosistas como este que vos trago.

Como muitos de vós, certamente, quando era miúdo, gostava de brincar com comboios em miniatura movidos a pilhas e que me davam a liberdade imensa de criar todo um vasto conjunto de circuitos que me deliciava a ver os comboios palmilhar.

No entanto, um outro gosto particular que tinha era o de recriar todo um universo envolvente para os carris e como tal, na altura, existiam verdadeiros cenários que se poderiam erguer apenas com cartão. Com efeito, tratava-se de casas, prédios, apeadeiros, .... feitos em cartolina que tinham de ser devidamente dobrados e colados para montar os edifícios.

Não era nada de especial, aos olhos dos miúdos de hoje, mas para nós era o mesmo que criar um mundo dentro do mundo.

Esta noticia que vos trago hoje apresenta precisamente toda esta nostalgia em formato de videojogo. Às mãos dos estúdios espanhóis DevilishGames, vai surgir o jogo Cutout Village.

A estética dos personagens e edifícios é claramente inspirada nas vilas medievais e Cutout Village, permite ao jogador acompanhar a história de um casal que recebeu uma casa de família e se decidiu mudar para lá, bem no centro histórico do vilarejo.

No entanto, cedo descobrem que a aldeia se encontra em franco declínio, rumo à desertificação. Dessa forma, torna-se o objetivo do casal, evitar que a vila desapareça, restaurando e construindo novos edifícios e dando nova vida ao local.

Cada nível de Cutout Village apresentará vários desafios a serem ultrapassados, que os jogadores devem superar com mecânicas únicas, características do tipo de jogabilidade criativa que caracteriza a DevilishGames e que já vimos em títulos anteriores como Bambas!

As casas, edifícios, as árvores e todas decorações virão como folhas recortadas e cartolina com designs diferentes num modo sandbox que permitirá aos jogadores criarem as suas vilas com o maior toque pessoal.

Cutout Village será lançado para PC (via Steam), Xbox Seriex X, PlayStation 5 e Nintendo Switch, em 2026.