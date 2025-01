BYD não ultrapassou a Tesla em 2024, mas o seu objetivo é mais ambicioso

Ainda que silenciosa, o ano de 2024 terminou com uma batalha renhida no mercado dos carros elétricos. A BYD e Tesla estiveram a disputar de forma muito ativa o prémio de fabricante com mais carros elétricos vendidos no mundo. Com os dados da Tesla revelado, já se sabe quem ganhou.

BYD não passou a Tesla em 2024

Tudo indica que a Tesla foi a empresa que alcançou esta posição de destaque. Num quarto trimestre com entregas recorde, a equipa de Elon Musk terá ultrapassado por pouco a BYD. Esperava-se que a batalha fosse intensa e em janeiro já previa se que a BYD iria ultrapassar a Tesla.

Num quarto trimestre único, ambas as empresas bateram recordes de entregas. Mês após mês, a BYD conseguiu bater o seu próprio recorde ao ponto de vender quase 600 mil carros elétricos no último trimestre do ano e mais de 900 mil híbridos plug-in.

Isso colocou a Tesla em problemas, mas, no entanto, entre outubro e dezembro de 2024, a empresa entregou 495.570 carros elétricos, o que lhe permitiu manter a primeira posição nesta tecnologia. Segundo as suas contas, este ano entregou 1.789.226 carros elétricos, enquanto a BYD entregou 1,76 milhões de carros elétricos, segundo o Financial Times.

Objetivo da marca é mais ambicioso

Mas a grande novidade para a BYD é que conseguiu colocar 4.272.145 automóveis em todo o mundo, longe dos 3,6 milhões de automóveis que colocou no mercado em 2023. Podemos esperar que a empresa chinesa começará a ocupar uma posição entre os cinco maiores fabricantes do mundo.

Por agora parece difícil para a BYD conseguir entrar entre os cinco maiores fabricantes do mundo, mas espera-se que não resista muito. Importa lembrar que em 2023 vendeu 2,88 milhões de automóveis. Um ano depois, enquanto grupo, ultrapassou largamente os quatro milhões de unidades.

Além disso, tudo indica que o mercado chinês continuará a privilegiar os carros elétricos locais , em detrimento das marcas estrangeiras. A tudo isto devemos acrescentar que a BYD mantém uma posição de destaque no campo dos híbrido plug-in. Numa Europa cujos fabricantes têm saltado diretamente para o carro elétrico, a empresa chinesa tem uma vantagem para atingir um público que não tinha até agora, com preços muito mais atrativos que os dos restantes rivais.