Primeira atualização de 2025 do Telegram traz mais segurança e outras novidades

2024 foi um ano importante para o Telegram. Para além de um lote de novidades apresentadas ao longo do ano, este serviço de mensagens passou também a ser lucrativo, depois de muitos anos. Agora, na primeira atualização de 2025, a equipa de Pavel Durov deu ao Telegram mais segurança e outras novidades.

A mais recente atualização do Telegram apresenta agora um novo sistema de verificação de contas de terceiros. A empresa partilhou a notícia numa nova publicação no blog. A ideia deste novo sistema é permitir que figuras públicas ou empresas já verificadas pelo Telegram verifiquem outras, como, por exemplo, funcionários que trabalham para aquela organização.

O novo sistema pretende ajudar a prevenir a fraude e a reduzir a desinformação, graças a uma solução proativa que estabelece um novo padrão para as plataformas de redes sociais. Os indivíduos ou grupos que poderão verificar outros já devem ter um bot oficial verificado pelo Telegram. Se o fizerem, poderão candidatar-se para se tornarem verificadores externos.

A empresa ou pessoa deve também ter um ícone único (numa cor sólida e simples) que aparecerá ao lado dos nomes das contas que verificou.

Qualquer conta verificada através deste novo sistema terá esse logótipo ao lado do nome. Ao abrir o perfil, o utilizador verá uma explicação detalhada do estado e do que isso significa. O Telegram indica no post do blog que este sistema está separado da sua verificação interna e também fornece mais detalhes num novo guia.

Mas não é só isso que acompanha esta atualização do Telegram. A aplicação de conversas também está a receber novos filtros de pesquisa que permitirão refinar uma lista de resultados de conversas privadas, em grupo ou canais. Também obtém emojis personalizados para nomes de pastas, reações a mensagens de serviço e a capacidade de atualizar presentes para NFTs.

O Telegram anunciou recentemente que é rentável pela primeira vez graças a novidades como subscrições Premium, anúncios, Telegram Stars e outras características de monetização. O novo sistema de verificação de terceiros do Telegram é bastante importante e é uma solução de segurança criativa e que geralmente não é feita em muitas outras aplicações de mensagens.