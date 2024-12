Novo BYD ATTO 2 obtém classificação cinco estrelas do Green NCAP

A BYD, fabricante veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, recebeu a classificação máxima de cinco estrelas do Green NCAP no seu novo modelo a entrar na Europa, o BYD ATTO 2.

O novo BYD ATTO 2 foi concebido para ser o SUV 100% elétrico mais acessível da marca na Europa. O novo SUV compacto da BYD obteve uma pontuação total de 96% no teste independente que mede atributos-chave como a eficiência energética e as emissões de gases de efeito de estufa em análise do ciclo de vida completo, incluindo ciclos relacionados com combustível ou energia.

Com um motor propulsor dianteiro de 130 kW, um peso em vazio de cerca de 1500 kg, uma autonomia oficial WLTP de 312 km e uma série de tecnologias inteligentes, o novo EV da BYD impressionou os avaliadores do Green NCAP pela sua eficiência global. “Com uma pontuação média de 96%, o novo SUV compacto BYD ATTO 2 obtém facilmente as cinco estrelas verdes”, conclui o relatório do Green NCAP.

Os avaliadores destacaram ainda um desempenho particularmente forte do BYD ATTO 2 no Teste de Ambiente Frio. Aqui, a bomba de calor (incluída de série no novo modelo), demonstrou o seu forte potencial, contribuindo de forma decisiva para a atuação e capacidade do sistema de ar condicionado. Proporciona um período de aquecimento mais rápido em comparação com outros veículos avaliados pelo Green NCAP.

O ATTO 2 é um B-SUV pensado para ambiente urbano, conferindo à BYD uma forte presença num dos maiores segmentos de veículos da Europa. Serão revelados mais pormenores sobre o ATTO 2 e as suas inovações líderes na sua classe quando fizer a sua estreia ao público no Salão Automóvel de Bruxelas, em janeiro. As vendas no mercado europeu irão começar no primeiro trimestre de 2025.

O Green NCAP é um programa de avaliação de veículos verdes alojado e apoiado pelo Programa Europeu de Avaliação de Novos Automóveis (Euro NCAP) em cooperação com os governos europeus. A Organização possui laboratórios de testes em oito países europeus e tem como objetivo aumentar a consciência sobre o impacto ambiental dos veículos.