Novidades Playstation Plus para janeiro de 2025

O mês de janeiro já vai adiantado mas ainda há tempo para mais umas surpresas, para os possuidores de subscrições válidas de Playstation Plus. Isto, pois foram divulgados quais os próximos jogos a entrarem no catálogo.

O primeiro mês do ano, vai trazer mais novidades para o catálogo do serviço Playstation Plus, do universo Playstation.

Já são conhecidos os reforços do catálogo de jogos para esta segunda metade do mês, títulos esses que vão chegar sem custos adicionais para as subscrições PlayStation Plus Extra e Premium, e também ao catálogo de clássicos para o PlayStation Plus Premium. Venham ver.

Catálogo de jogos (Extra - Premium)

A partir do próximo dia 21 de janeiro, os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium poderão desfrutar, de 9 novos jogos encabeçados por God of War Ragnarök ou ANNO: Mutationem.

God of War Ragnarök para Playstation 4 e Playstation 5.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name para Playstation 4 e Playstation 5.

Atlas Fallen: Reign of Sand para Playstation 5.

SD Gundam Battle Alliance para Playstation 4 e Playstation 5.

Sayonara Wild Hearts para Playstation 4.

ANNO: Mutationem para Playstation 4 e Playstation 5.

Orcs Must Die 3 para Playstation 4 e Playstation 5.

Citizen Sleeper para Playstation 4 e Playstation 5.

Poker Club para Playstation 4 e Playstation 5.

Os jogadores terão ainda uma última oportunidade para aproveitar os títulos que vão sair do catálogo de jogos PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 21 de janeiro: Dragon Ball FighterZ, BIOHAZARD RE:2 Z Version, Street Fighter: 30th Anniversary Collection, Resident Evil 2, Legend of Mana, Secret of Mana, Just Cause 4, Life is Strange, Life is Strange: Before the Storm, Hardspace: Shipbreaker, Pure Hold'em World Poker Championship, Just Cause 3, Just Cause 4: Reloaded.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por seu lado, os subscritores válidos do serviço PlayStation Plus Premium, terão a oportunidade de experimentar, sem custos, os seguintes jogos:

Indiana Jones and the Staff of Kings para Playstation 4 e Playstation 5.

MediEvil II para Playstation 4 e Playstation 5.