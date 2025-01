Portugal: Vai haver mais apoio para compra de elétricos, mas…

Se está a pensar adquirir um carro elétrico, fique a saber que este ano haverá mais dinheiro por parte do Governo. O abate afastou, no passado ano, candidatos a apoios à aquisição de veículos elétricos.

Para 2025 estão previstos 13,5 milhões de euros

De acordo com as informações, o Governo vai usar a verba não executada do ano anterior para reforçar o montante previsto para 2025. "A verba não executada em 2024 acresce ao apoio previsto para 2025, no caso dos avisos dos veículos de emissões nulas", disse uma fonte oficial do Ministério do Ambiente e Energia ao Negócios.

De relembrar que no ano passado, o Fundo Ambiental contou com 10 milhões de euros, mas, apenas foram gastos cerca de 6,5 milhões de euros, o que significa que 3,5 milhões irão somar ao valor deste ano. No total, estarão previstos 13,5 milhões de euros para ajudar particulares e empresas a adquirirem um veículo elétrico.