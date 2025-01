“O cartão SIM enviou um SMS”! Que mensagem é esta na DIGI?

Os clientes da DIGI Portugal costumam receber com frequência uma mensagem Pop Up do SIM Toollkit STK / S@T Push nos equipamentos da Apple com a indicação "(Principal) O cartão SIM enviou um SMS" tendo que o cliente tomar uma ação de "Aceitar" ou "Cancelar".

Número 5087 pertence à operadora móvel Digi Romania

Num Nokia 6210 Navigator, nas opções desativando a confirmação dos serviços no SIM é possível verificar-se que o STK apresenta uma mensagem Pop Up questionando o cliente se permite ou não o envio de um SMS.

Em equipamentos da Google ou até da Microsoft Lumia a mensagem Pop Up do STK não aparece, mas analisando a sinalização num equipamento com Android utilizando a aplicação Network Signal Guru é possível verificar que há uma troca constante de mensagens entre o cartão SIM e um servidor OTA para o número 5087 que acabam sempre por dar erro, pois não alcança o servidor em questão (os cartões da DIGI Portugal são Multi-IMSI como pode ser visível nas imagens).

O número 5087 pertence à operadora móvel Digi Romania e serve para o servidor OTA enviar para o cartão / equipamento do cliente as definições de internet APN com uma configuração automática sempre que o cliente muda o cartão SIM para um novo equipamento.

Curiosidade: Os cartões SIM da DIGI Portugal não possuem na memória do próprio cartão SIM uma lista de redes móveis proibidas em Portugal, como partilho em uma das imagens.

Este artigo foi escrito para o Pplware pelo Ricardo José Saraiva.