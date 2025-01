Como ativar e utilizar o recurso “Fala em tempo real” no macOS

O recurso Fala em tempo real do macOS foi projetado para ajudar pessoas que têm dificuldades temporárias ou permanentes na fala, permitindo que se comuniquem de forma mais eficaz. Este recurso transforma texto digitado em fala audível, utilizando as vozes integradas do sistema. Vamos ver como o pode ativar.

Acessibilidade: Fala em tempo real

A Apple introduziu o recurso Fala em tempo real no macOS Sonoma, lançado em setembro de 2023.

Este recurso permite que os utilizadores escrevam o que pretendem dizer, e o sistema converte o texto em fala audível durante chamadas no FaceTime, chamadas telefónicas e conversas presenciais.

Principais funcionalidades:

Comunicação instantânea: Permite que o utilizador digite frases ou palavras que são lidas em voz alta pelo computador, facilitando a interação em tempo real. Atalhos personalizados: O utilizador pode criar frases frequentes e atribuí-las a atalhos para uma comunicação mais rápida. Compatibilidade com dispositivos: Funciona em dispositivos como o Mac, iPhone e iPad, garantindo portabilidade e acessibilidade. Integração com FaceTime: Durante chamadas FaceTime, o texto digitado é exibido em tempo real na tela do destinatário, facilitando a comunicação visual em situações em que o áudio não seja suficiente.

A quem se destina:

Pessoas com condições médicas que afetem a fala (por exemplo, esclerose lateral amiotrófica - ELA, ou lesões vocais temporárias).

Utilizadores que precisem comunicar-se em ambientes onde não podem ou não querem falar em voz alta.

Pessoas que desejem uma ferramenta de suporte à comunicação acessível e inclusiva.

O recurso é uma extensão do compromisso da Apple com a acessibilidade, oferecendo soluções práticas para melhorar a qualidade de vida e a comunicação das pessoas.

E como se ativa?

Aceda a Definições do sistema ;

; Vá até Acessibilidade ;

; Clique na opção Fala em tempo real ;

; Ative a opção Fala em tempo real.

Alterar definições:

Dentro das opções pode alterar definições como: Linguagem de fala, Voz usada, Tamanho da fonte do texto que aparece ao escrever.



Aceder a frases enunciadas recentemente e guardar novas

Pode ainda ver as frases enunciadas recentemente clicando em “Recentes”, e guardar as frases que mais lhe convierem, de forma a facilitar a sua comunicação.

Para isso basta:

Clique em “Guardadas”, onde já estão guardadas algumas frases padrão;

Clicar no símbolo “+” no lado esquerdo da janela que se abre;

Escreva a frase;

Clique em Ok;

Também o recurso “Voz Pessoal” pode ser integrado ao “Fala em tempo real”, mas este não está disponível em português.

Este recurso cria uma voz semelhante à do utilizador através da leitura de frases simples, usando inteligência artificial no dispositivo, para pessoas que tenham tendência a perder a sua voz.