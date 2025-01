Ratos viciados em drogas apreendidas tomaram conta da sala de provas da polícia

Numa história que mais parece o enredo de um drama policial peculiar do que a vida real, ratos viciados em droga transformaram o armazém de provas da polícia de Houston no seu esconderijo pessoal. Agora não está fácil fazer o "desmame"!

Droga tornou os roedores mais resistentes

Estes roedores desenvolveram um gosto especial pelo contrabando confiscado, obrigando os funcionários da cidade a repensar a forma como lidam e armazenam a droga.

O problema começou no armazém de provas da baixa de Houston, onde estão armazenadas 1,2 milhões de peças de prova - incluindo cerca de 180 toneladas de marijuana e inúmeras outras substâncias ilícitas.

O Presidente da Câmara de Houston, John Whitmire, diz:

Os ratos são os únicos que estão a gostar.

Não é só de erva que estes demónios de bigode andam atrás. A cocaína também faz parte do seu menu, entre outras drogas.

Peter Stout, presidente do Centro de Ciência Forense de Houston, explicou que este não é um problema exclusivo de Houston. A estes ratos viciados em droga juntam-se também outros insetos e roedores.

As tentativas de exterminar as pragas têm sido um desafio. De acordo com Stout, o novo vício dos ratos tornou-os mais resistentes do que um roedor comum. Para resolver o problema, a polícia de Houston decidiu acelerar o processo de destruição de provas.

Novos "ratos toxicodependentes"

Anteriormente, os medicamentos recolhidos antes de 2005 podiam ser destruídos. Ao abrigo do novo protocolo, as provas recolhidas antes de 2015 e que já não sejam necessárias para os ensaios serão destruídas.

Espera-se que esta medida ajude a reduzir a quantidade de materiais ilícitos pelos quais estes ratos toxicodependentes têm de lutar.

Foi também criado um novo cargo de advogado sénior para gerir as provas de forma mais eficiente. Este advogado trabalhará em conjunto com a polícia para garantir que as provas são prontamente eliminadas após a conclusão de um julgamento.

Em todos os Estados Unidos, as salas de propriedade enfrentam desafios semelhantes com pragas atraídas pelo contrabando armazenado há muito tempo. Stout enfatizou a necessidade de uma melhor gestão de provas em todo o país para evitar esses problemas. Parece que conduzir ratos não é a única coisa com que nos temos de preocupar quando se trata do reino dos roedores.

Embora a ideia de ratos viciados em drogas possa fazer rir a sala, ela sublinha problemas sérios com o armazenamento e gestão de provas. O lado positivo é que, até ao momento, apenas um caso foi afetado pelas travessuras dos roedores.