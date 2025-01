Waze volta a ter problemas no Android Auto e torna-se difícil de usar

O interesse no Android Auto é grande e muitos usam esta plataforma diariamente nos seus automóveis. A Google tem feito um bom trabalho no seu desenvolvimento, mas ainda assim não deixam de surgir problemas. O mais recente afeta o Waze e o áudio desta app. As queixas dos utilizadores não deixam de se acumular.

As recentes atualizações do Waze e do Android Auto parecem ter trazido problemas aos controlos de volume. Estes funcionavam de forma perfeita até há pouco tempo, mas agora e com as novas vresões, as queixas que os utilizadores estão a reportar problemas estão a crescer de forma mais alargada.

Com a maioria das aplicações de navegação (e algumas outras) no Android Auto, os condutores podem ajustar de forma independente o volume. Está separado o feedback vocal das instruções de navegação e o volume dos suportes reproduzidos em segundo plano. Mas, para muitos, isso já não é possível com o Waze.

As mais recentes atualizações do Waze, ou Android Auto, deixaram os utilizadores incapazes de ajustar as duas definições de volume em separado. Em vez disso, apenas o volume dos suportes pode ser ajustado, o que para muitos é um problema porque perdem de imediato as suas personalizações.

Este problema apareceu pela primeira vez no final de dezembro nos fóruns da Google e tornou-se mais generalizado desde então. As queixas transitaram para os utilizadores do Reddit a enfrentarem o mesmo problema.

O problema parece estar relacionado com uma atualização do Waze lançada no final de dezembro e não é específica de nenhum telefone ou modelo de carro específico. Assim, torna-se difícil aos utilizadores procurarem uma solução alternativa e que elimina o problema, mesmo que temporariamente.

Espera-se que, como é algo normal, a solução surja em breve. Uma simples atualização, seja do Android Auto ou seja do Waze. Este é um problema que limita a utilização desta app e do próprio sistema da Google, que assim perde o controlo sobre o volume do áudio.