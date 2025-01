Polícia do Reino Unido apreende Tesla Cybertruck alegando razões de segurança

Odiada por uns e adorada por outros, a Cybertruck têm-se mostrado uma ideia aparentemente acertada da Tesla e de Elon Musk. Limitada aos EUA e Canadá, não deixa de ser desejada na Europa. Ainda que a Cybertruck não possa ser registada no Reino Unido, isso não impediu um proprietário de tentar conduzi-la por Manchester. O resultado foi... o esperado!

A Tesla Cybertruck é o carro do momento. Quer se adore ou odeie, não há como negar o seu estatuto único e distinto. O proprietário de um Cybertruck no Reino Unido presumiu que a popularidade da sua pickup elétrica poderia permitir-lhe contornar a lei. Mas o tiro saiu pela culatra de forma espetacular.

A polícia local de Bury, uma cidade a norte de Manchester, revelou na quinta-feira no Facebook que apreendeu uma Cybertruck após ter realizado uma operação stop na cidade vizinha de Whitefield. A polícia diz que o condutor, não identificado, era residente permanente no Reino Unido, mas a Cybertruck estava registada e com seguro no estrangeiro, algo ilegal no país.

Mesmo que o proprietário quisesse registar e segurar o carro no Reino Unido, não o poderia fazer. Segundo a Polícia de Bury, a Cybertruck não possui um certificado de conformidade, documento do fabricante que atesta que o carro está em conformidade com todas as normas locais. Isto significa que não pode ser usado nas estradas do Reino Unido.

A esquadra vai um passo mais além, destacando as preocupações de segurança amplamente associadas ao design questionável do Cybertruck. "Embora isto possa parecer trivial para alguns, existem preocupações legítimas em torno da segurança de outros utentes da estrada ou peões no caso de se envolverem numa colisão com uma Cybertruck”, disse a polícia.

A Cybertruck não tem zonas de deformação tradicionais e pesa quase 7.000 libras, o que o torna especialmente perigoso para os não ocupantes. “Esperamos que a Tesla não traga este veículo para a Europa”, disse o Conselho Europeu de Segurança nos Transportes à Reuters em 2023. “Um veículo deste tamanho, potência e peso enorme será letal para peões e ciclistas numa colisão”.

Há também as arestas afiadas do Cybertruck. Embora tenham sido feitas inúmeras piadas online, existe uma preocupação real de que mesmo os impactos a baixa velocidade com peões possam causar ferimentos graves. Dificilmente a Cybertruck da Tesla chegará à Europa, mas certamente que este tipo de casos não vão deixar de acontecer, mesmo que ilegais.