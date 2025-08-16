O que fazer se lhe rebentar um pneu na estrada?

Rebentar um pneu do veículo não é algo que aconteça com frequência. No entanto, no caso de acontecer é importante saber o que deve fazer? Aqui ficam algumas dicas.

Os pneus garantem, por normal, segurança (uns mais que outros). No entanto, este tipo de componente sofre bastante desgaste e é nesse sentido que devemos estar atentos. Segundo refere o ACP, o desgaste pode dever-se:

Mau estado dos pneus, devido à falta de manutenção

O calor, que pode levar a um maior desgaste do pneu

Excesso de carga e de velocidade do veículo

Falta de verificação da pressão de ar dos pneus

Passar por cima de buracos ou objetos, como um prego ou rasgar o pneu

Quando o pneu rebenta em pleno andamento, nota-se através da vibração na suspensão e direção do veículo. É normal também que o veículo tenha tendência a virar para um dos lados.

O que fazer se o pneu rebentar enquanto conduz?

Se o pneu rebentar na estrada, é essencial manter a calma e agir da seguinte forma:

Ligue as luzes de emergência

Não faça movimentos bruscos com o volante

Não trave bruscamente

trave bruscamente Reduza a velocidade através da caixa de velocidades

através da caixa de velocidades Mantenha o veículo em linha reta, mesmo que ele tenda a virar para o lado do pneu furado

Quando o veículo estiver sob o seu domínio, saia com cuidado para a berma e sinalize-o

E se passou numa estrada com buracos e danificou um pneu? Calma, são danos materiais e até pode pedir indemnização! Quem circula nas estradas portuguesas apercebe-se que algumas estão degradadas.

É preciso circular com cuidado, por questões de segurança rodoviária, mas também para não danificar o seu veículo. Sabia que se passar num buraco na estrada que não estava sinalizado pode pedir indemnização à Câmara Municipal, por exemplo - saiba mais aqui.