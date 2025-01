Chegou! Windows 11 inclui indicador de percentagem da bateria na barra de tarefas

A Microsoft está a melhorar o Windows 11 de forma muito interessante. As novidades, ainda que em testes, não param de surgir e mostram o caminho que o sistema irá seguir. Aparentemente, a Microsoft ouviu agora os utilizadores e o Windows 11 inclui indicador de percentagem da bateria na barra de tarefas.

Por vezes, uma pequena mudança no Windows pode acabar por ser muito celebrada. Parece que finalmente chegou uma das grandes exigências da comunidade de utilizadores que Redmond já ouve há muito tempo.

Atualmente, na barra de tarefas do Windows 11, existe à direita a presença da hora e a data relevantes. Existem ali presentes também outras secções como o som, o acesso à Internet e, sobretudo, o indicador de bateria.

Atualmente, o indicador atual da bateria não tem nenhum tipo de percentagem, e quem o quiser saber, deve passar o rato sobre esse ícone. Felizmente, descobriu-se que a mais recente versão de desenvolvimento do Windows 11 mostrará diretamente a percentagem da bateria alojada no ícone da bateria na barra de tarefas.

Ou seja, já não será necessário passar o cursor sobre o indicador de bateria na barra de tarefas do Windows 11 para saber a percentagem exata de bateria que nos resta.

Obviamente, este é um recurso que poderá ativar ou desativar conforme desejar. Assim, quem pretender que a interface fique tão limpa como está agora, sem qualquer tipo de percentagem direta de bateria, pode desativar esta opção em “sistema”, “energia” e “percentagem de bateria”.

Esta alteração na percentagem da bateria na barra de tarefas do Windows 11 junta-se a outras novidades que surgiram relacionadas com a bateria. Falamos da recente mudança de design do indicador. Desta forma, uma das grandes exigências da comunidade de utilizadores poderá estar disponível em versão estável nas próximas semanas.