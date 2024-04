China confirma a data prevista para aterrar taikonautas na Lua

A China está focada na conquista do seu espaço na Lua, assim como outros países, e desenvolve aceleradamente a sua missão para pousar os seus taikonautas no solo do satélite da Terra. A data prevista está confirmada. Será que vai "derrotar" a NASA?

Até à data, a China já chegou três vezes à superfície lunar, mas nenhuma das missões envolveu a presença de humanos.

No entanto, o gigante asiático está a planear mudar isso e, esta semana, funcionários do Gabinete de Engenharia Espacial Tripulada da China (CMSEO) confirmaram que está no bom caminho para colocar os seus primeiros taikonautas na superfície lunar antes do final desta década.

O plano é colocar dois taikonautas na Lua durante um período de cerca de seis horas antes de regressarem à sonda lunar, tripulada por um terceiro colega, para a viagem de regresso.

O desenvolvimento do programa para os principais produtos de voo, incluindo o foguetão Longa Marcha 10, a nave espacial da tripulação Mengzhou, o módulo de aterragem lunar Lanyue e os fatos de aterragem lunar, está completo.

Disse Lin Xiqiang, vice-diretor da CMSEO, em comentários relatados pelo Space.com.

Lin disse que o desenvolvimento de equipamento de teste mecânico e térmico para a nave espacial e para o módulo de aterragem está "basicamente concluído", acrescentando que "vários motores de foguetão" estão também a ser submetidos a testes de fogo quente.

O local de lançamento da tripulação está também em construção, perto do atual porto espacial costeiro da China em Wenchang, na ilha de Hainan, a cerca de 2250 km a sul de Pequim.

Olhando para o futuro, a nação tem um objetivo lunar ainda mais ambicioso: construir uma estação de investigação internacional permanente no Polo Sul lunar até 2040.

O interesse da China no nosso vizinho mais próximo é semelhante ao da NASA, que planeia colocar astronautas na Lua em 2026, no âmbito do programa Artemis, um projeto a longo prazo que também deverá envolver a construção de uma base permanente na superfície lunar.

Tanto a China como os EUA estão a tentar localizar água na Lua, que poderia ser convertida em combustível para futuros lançamentos de foguetões para o espaço profundo. As missões de lançamento a partir da Lua seriam mais eficientes do que a partir da Terra, uma vez que a gravidade mais fraca da Lua facilitaria a descolagem.

A atualização lunar da China ocorreu na mesma semana em que a nação enviou uma nova tripulação de três pessoas para a sua estação espacial Tiangong na órbita baixa da Terra, uma instalação relativamente nova que é outro reflexo das crescentes ambições espaciais do país.