Apple deverá anunciar um novo MacBook Air com chip M4 esta semana

A missão da Apple, no tema hardware, é substituir os seus chips Apple Silicon M3 pelo poderoso M4. O próximo dispositivo visado deverá ser o MacBook Air.

Muito leve. Muito potente. Muito M4.

Se está a pensar comprar um MacBook Air... calma, pense que esta semana poderá aparecer uma máquina melhor. Pelo menos é o que diz Mark Gurman na sua recente edição do Power On.

Segundo o atual editor-geral de tecnologia de consumo da Bloomberg, não há atrasos no anúncio do novo Air modelo 2025 e deverá ser anunciado esta semana.

Gurman tem vindo a reportar consistentemente que o MacBook Air com M4 estava previsto para ser apresentado já em março. Com o anúncio e lançamento do iPhone 16e já concluídos, parece que o foco pode agora mudar para os Macs esta semana.

Se o MacBook Air com M4 tiver as mesmas especificações do MacBook Pro com M4, podemos esperar algumas melhorias face ao MacBook Air com M3:

CPU de 10 núcleos vs CPU de 8 núcleos

Até 32GB de RAM vs até 24GB de RAM

Largura de banda de memória de 120GB/s vs 100GB/s

Câmara frontal de 12MP com Center Stage

Também poderemos ver a opção de ecrã nanotexture para reduzir os reflexos, uma ou duas horas adicionais de autonomia da bateria e, com sorte, alguma surpresa adicional.

Resta saber o que acontecerá com a atual linha MacBook Air. No ano passado, a Apple aumentou a RAM base dos modelos M2 e M3 de 8GB para 16GB sem alterar o preço.

É provável que essa alteração no modelo M2 tenha sido feita para garantir a sua permanência na linha. Já o MacBook Air com M3 poderá ser substituído pelo modelo com M4.

Um indício que algo vai mudar é a estratégia atual de venda de um dos maiores parceiros da Apple, a Amazon. Segundo informações, a gigante americana está atualmente a vender o MacBook Air com M3 por menos 50 dólares do que o modelo com M2, o que sugere que o M3 está a ser retirado do stock.