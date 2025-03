BYD: automóveis eléctricos chineses estão de três a cinco anos à frente dos restantes

Quem diz que os elétricos chineses estão noutra dimensão é Wang Chuanfu, sim, falamos do CEO da BYD. Segundo ele, a Build Your Dreams está vários anos à frente dos seus concorrentes.

Agora que a BYD se tornou numa das marcas mais vendidas e deu o salto para a Europa, ele considera que está em posição de analisar e comparar a gama de carros elétricos oferecidos no Velho Continente, e é aqui que ele não mede as palavras e garante que “as empresas chinesas estão entre três e cinco anos à frente de qualquer um dos seus rivais”.

O diretor-executivo da BYD não é visto muitas vezes em público, e ainda menos frequentemente diz algumas palavras, mas, como se costuma dizer, quando fala, não está calado.

Mas... quem é Wang Chuanfu, o CEO BYD?

É surpreendente que, como patrão de um dos grupos automóveis mais importantes do mundo, o seu nome não seja bem conhecido.

Wang Chuanfu é para a BYD mais ou menos o que Elon Musk é para a Tesla. Poderiam até competir em termos de riqueza (embora haja uma diferença entre os dois), uma vez que, de acordo com a revista Forbes, Chuanfu tem uma fortuna avaliada em 26,4 mil milhões de dólares, o que o coloca na 77.ª posição da lista dos homens mais ricos do mundo, onde Musk está normalmente entre os cinco primeiros.

A sua formação académica é também importante para a sua posição atual e, sobretudo, para o crescimento da sua empresa. Chuanfu centrou a sua formação universitária na tecnologia das baterias e contribuiu com todos os seus conhecimentos para a fundação da BYD em 1995.

Foi nesta altura que a BYD desenvolveu um dos mais avançados sistemas de baterias para veículos elétricos do momento: a Blade Battery, agora na sua segunda geração, que, entre outros avanços, promete uma vida útil de até 1,2 milhões de km ou 1.500 ciclos de recarga, bem acima da dos seus concorrentes.

Apesar de ser o fundador da única empresa que atualmente consegue ofuscar a Tesla em termos de volume de veículos elétricos vendidos no mundo, pouco se sabe sobre Wang Chuanfu. Até agora, tem-se mantido como um líder sombra, deixando as luzes da ribalta para Stella Li, vice-presidente da empresa e recentemente eleita a Personalidade do Ano 2025 da World Car.

Este prémio, atribuído pelo júri dos World Car Awards, reconhece as figuras mais influentes da indústria automóvel. Os anteriores vencedores incluem Akio Toyoda (Toyota) e Adrian Newey (célebre projetista de Fórmula 1).

Há um fosso de 5 anos entre a China e a Europa

Há alguns dias, Wang Chuanfu deu uma entrevista à televisão pública chinesa. Recordou que ele e a sua empresa foram pioneiros da mobilidade elétrica na China, com o lançamento do seu primeiro automóvel com emissões zero em 2003.

Agora que a BYD deu o salto para a Europa, acredita estar em posição de analisar e comparar a oferta de carros elétricos no Velho Continente e é aqui que não poupa nas palavras e garante que “as empresas chinesas estão três a cinco anos à frente de qualquer um dos seus rivais”.

Os factos não mentem, mas...

O que ele não especificou é em que é que baseia esta superioridade, embora possamos pensar em várias opções.

Alguns factos que podem ser indicadores:

A BYD emprega atualmente mais de um milhão de pessoas e, embora a maioria delas esteja na China, a empresa está a crescer a um ritmo vertiginoso em todo o mundo.

A BYD chegou a Portugal em 2019. Chegou ao mercado com oito autocarros elétricos de 12 metros ao Serviço Municipal de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

Em termos de automóveis lançou o ATTO 2, o ATTO 3, o HAN, o TANG, o DOLPHIN, o SEAL e o SEALION 7. Uma gama composta por automóveis elétricos e um híbrido plug-in.

Na apresentação do BYD Atto 2, foi destacado um facto importante: a empresa regista 45 patentes por cada dia de trabalho, o que lhes permitiu ultrapassar as 13.000 inovações registadas nos seus 20 anos de existência.

Entre todas estas inovações, orgulham-se particularmente da já mencionada Blade Battery, mas também da e-Platform 3.0 e do grupo motopropulsor 8 em 1.

Na mesma entrevista, Chuanfu apelou a “um mundo mais aberto” no qual a mobilidade elétrica possa chegar a todos. Também aqui, a empresa quer dar o exemplo, como demonstram as suas últimas decisões, como o anúncio de que equipará todos os seus automóveis com a tecnologia de condução autónoma God's Eye.