E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, vimos a apresentação das novidades da OPPO, Alpine, Xiaomi e HONOR, conhecemos novidades da Mercedes em matéria de baterias de estado sólido, recebemos uma sucursal do Revolut, em Portugal, testámos algumas novidades, testemunhámos avanços no mundo da Inteligência Artificial, e muito mais...

A OPPO anunciou, num evento onde o Pplware esteve presente, o lançamento da série Reno13. Os novos Reno13 Pro 5G, Reno13 5G e Reno13 F/FS 5G prometem capacidades de IA de primeira classe e um desempenho geral excecional, apelando a um público mais vasto.

Um carro elétrico com a mesma autonomia de um modelo a gasóleo tem sido uma exigência crescente nos últimos anos. A Mercedes é uma das fabricantes que está a investir na solução que poderá resolver este desafio: as baterias de estado sólido, que prometem ultrapassar os 1000 km de autonomia com uma única carga.

Investigadores filipinos desenvolvem sistema para produzir alumínio transparente. Pequenas gotas de ácido transformam o metal num material semelhante ao vidro, reduzindo o desperdício químico e o consumo de energia.

A procura por um peso reduzido é um desafio para qualquer bicicleta e, especialmente nas E-bikes, é algo que se torna mais complicado precisamente pela existência obrigatória do motor e da bateria. A Engwe aposta assim na nova gama MapFour, e enviou-nos a nova MapFour N1 Air para experimentarmos: uma roda 28" com 100km de autonomia a pesar 15,6kg!

A Revolut foi autorizada pelo Banco de Portugal (BdP) a abrir uma sucursal em território português. Tal autorização já existe desde 2022, mas só agora se conhecem avanços. Está mais próximo os clientes portugueses passarem a ter uma conta Revolut com IBAN português, começado em PT50.

O Alpine A290 é o novo hot hatch elétrico que combina a herança desportiva da marca com a inovação tecnológica, oferecendo uma experiência de condução emocionante e sustentável. Depois de o sentir na pista na sua apresentação internacional, fomos agora conduzir o pequeno, mas hiperativo, A290 pelas estradas de Portugal.

A DTNO.1 tem vindo a fazer um trabalho incrível no desenvolvimento de smartwatches de muito baixo custo. O novo DT Ultra 3 Pro chega agora com uma promissora loja de apps integrada com aplicações como o Google Maps, o Tradutor e até o ChatGPT disponíveis.

A Anthropic lançou recentemente o Claude 3.7 Sonnet, um modelo de inteligência artificial (IA) que combina respostas rápidas com a capacidade de raciocinar de forma mais aprofundada sobre questões complexas. Este modelo é considerado o primeiro modelo "híbrido" da indústria.

A China continua a avançar rapidamente no mundo da tecnologia e muitas inovações são claramente orientadas para o reforço do seu poder militar. Um exemplo notável é um sistema experimental que promete identificar rostos e objetos a distâncias superiores a 100 km. Esta tecnologia traz capacidades sem precedentes à vigilância e espionagem do país.

A corrida pelo avanço da inteligência artificial (IA) continua a intensificar-se. Em novembro de 2022, assistimos ao lançamento do GPT-3.5, um modelo que revolucionou a interação com IA e estabeleceu um novo padrão para os chatbots. Agora, quase 3 anos depois, chega o GPT-4.5, uma evolução que visa expandir ainda mais os limites desta tecnologia.

O sucesso da Xiaomi no mercado automóvel é indiscutível. A marca conseguiu em apenas 1 ano algo que muitas demoraram vários anos a conseguir, e mesmo assim de forma diferente. Agora, Xiaomi volta a mudar o mercado ao apresentar o SU7 Ultra. Este é um desportivo de elevado desempenho, mas a um preço que poucos conseguem oferecer.

A Microsoft apresentou o Phi-4-multimodal e o Phi-4-mini, os mais recentes membros da sua família de small language models (SLM). O Phi-4-multimodal destaca-se por ser o primeiro modelo da empresa capaz de processar simultaneamente texto, imagem e voz.

The Next Pinnacle foi o nome dado ao evento onde a Xiaomi apresentou um conjunto de fantásticas novidades. Dos vários produtos, destaque para os smartphones Série Xiaomi 15, o Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max e Xiaomi Smart Band 9 Pro.

A HONOR, fabricante global de tecnologia, apresentou hoje no MWC Barcelona 2025 uma nova estratégia ambiciosa para se tornar líder no ecossistema de dispositivos de inteligência artificial (IA). A empresa anunciou um investimento substancial de 10 mil milhões de dólares nos próximos cinco anos para desenvolver tecnologias e produtos inovadores.