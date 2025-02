OPPO Reno13 Series: A revolução da fotografia com IA e design vanguardista

A OPPO acaba de anunciar num evento onde o Pplware está presente o lançamento da série Reno13. Os novos Reno13 Pro 5G, Reno13 5G e Reno13 F/FS 5G prometem capacidades de IA de primeira classe e um desempenho geral excecional, apelando a um público mais vasto.

Design elegante e resistente

Com um design elegante e duradouro e resistência à água e ao pó IP66/IP68/IP69 líder no setor, a série Reno13 foi concebida para resistir a qualquer condição.

Inspirando-se na graciosidade das asas das borboletas, a série Reno13 apresenta um design arrojado que combina tecnologia e moda. Está disponível em cores premium: o Reno13 Pro 5G em Preto Grafite, o Reno13 5G em Azul Luminoso e Branco Pluma, e o Reno13 F 5G em Preto Grafite e Azul Luminoso.

Fotografia com IA de ponta

A série Reno13 eleva a fasquia da fotografia móvel com uma variedade de funcionalidades de IA poderosas concebidas para ajudar os utilizadores a capturar cada momento com detalhes vibrantes.

O Livephoto IA redefine a fotografia dinâmica com imagens de alta definição ultra nítidas combinadas com uma experiência de captura incomparável e suave.

Um conjunto completo de ferramentas de pós-edição e melhorias criativas alimentadas por IA, incluindo efeitos de maquilhagem e filtros, com a tecnologia Pro XDR, proporcionam mais liberdade para personalizar memórias sem esforço.

Outra funcionalidade totalmente nova na série Reno13 é o AI Motion, que utiliza tecnologia avançada de IA generativa para transformar imagens estáticas em vídeos vibrantes de três segundos com uma qualidade próxima a 2K.

Desempenho superior para jogos

Equipados com uma plataforma móvel MediaTek Dimensity 8350 personalizada e otimizada em parceria com a MediaTek, o Reno13 Pro 5G e o Reno13 5G estabelecem um novo padrão para o desempenho móvel.

As sessões de gaming são ainda melhoradas por um Sistema de Arrefecimento Múltiplo IA com uma Câmara de Vapor (VC) ampliada.

Disponibilidade e preços

A série OPPO Reno13 está disponível em Portugal a partir de hoje, 24 de fevereiro de 2025, nos seguintes modelos, cores e preços:

• Reno13 Pro Preto Grafite - 799 EUR • Reno13 - Azul Luminoso e Branco Pluma 649.99 EUR • Reno13 F - Preto Grafite e Azul Luminoso 399.99 EUR • Reno13 FS - Preto Grafite e Azul Luminoso - 449.99 EUR

Até ao fim de março, decorrem campanhas promocionais atrativas para a compra destes equipamentos. De 25 de fevereiro a 7 de março existirá a pré venda com descontos de até 100 euros e oferta dos enco air 4. De 8 de março a 17 de março existirá um desconto de até 100 euros. De 18 de março até 30 de março haverá um desconto de até 70 euros. (O valor desconto dependerá do modelo comprado)

Recursos adicionais

• Resistência à água e ao pó IP66/IP68/IP69: Proteção excecional contra os elementos. • Fotografia Subaquática: Capture fotos e vídeos subaquáticos sem necessidade de caixas ou acessórios externos à prova de água. • LinkBoost IA 2.0: Conectividade aprimorada com 11 antenas estrategicamente posicionadas para melhorar a receção do sinal. • Baterias de longa duração: 5.800mAh no Reno13 Pro 5G e 5.600mAh no Reno13 5G com suporte para carregamento rápido SUPERVOOCTM de 80W.

O que valem os OPPO Reno13 Series

A série OPPO Reno13 oferece uma combinação impressionante de design elegante, fotografia com IA de ponta e desempenho poderoso. Com uma variedade de recursos inovadores e preços competitivos, a série Reno13 é uma excelente opção para utilizadores que procuram um smartphone premium.