A corrida pelo avanço da inteligência artificial (IA) continua a intensificar-se. Em novembro de 2022, assistimos ao lançamento do GPT-3.5, um modelo que revolucionou a interação com IA e estabeleceu um novo padrão para os chatbots. Agora, quase 3 anos depois, chega o GPT-4.5, uma evolução que visa expandir ainda mais os limites desta tecnologia.

Embora seja um modelo de transição entre o GPT-4o e o GPT-5, o GPT-4.5 desempenha um papel essencial na estratégia da OpenAI. A empresa anunciou que este será o último modelo sem integração da cadeia de pensamento (mais conhecida como Chain of Thought).

Este passo tem como objetivo simplificar a linha de produtos da OpenAI, que tem vindo a tornar-se mais complexa ao longo do tempo.

OpenAI queria um modelo mais sofisticado e com mais inteligência emocional

A IA está a atingir um ponto em que não basta apenas resolver problemas matemáticos ou programar de forma eficiente. A interação com os utilizadores deve ser mais natural, mais fluida, e deve compreender melhor as emoções humanas. É precisamente esta a aposta da OpenAI com o GPT-4.5.

O novo modelo apresenta-se como o mais avançado alguma vez lançado pela startup, com uma base de conhecimento alargada que lhe permite abordar desafios complexos em diversas áreas, desde ciências exatas até à análise de problemas lógicos. Mas o destaque vai para a sua capacidade de interpretar emoções e responder de forma mais empática.

Recentemente, durante um teste, um membro da equipa da OpenAI enviou ao ChatGPT um texto carregado de emoção, exprimindo frustração por um amigo ter cancelado um encontro à última hora. Em vez de reforçar a irritação do utilizador, o modelo sugeriu uma resposta mais equilibrada e diplomática:

Olá, fiquei mesmo desiludido por os nossos planos terem sido cancelados novamente. Estava com muita vontade de te ver. Podemos falar sobre o que está a acontecer?

A evolução do modelo é também notória em termos de conhecimento e capacidade de resposta. Um exemplo divulgado pela OpenAI mostra a diferença entre as versões anteriores e o GPT-4.5.

Quando questionado sobre porque é que o oceano é salgado, o GPT-1 apenas repetia frases sem sentido. Já o GPT-4.5 apresentou uma resposta mais bem fundamentada:

O oceano é salgado por causa da chuva, dos rios, e das rochas.

Para atingir este nível de sofisticação, a OpenAI refinou o processo de desenvolvimento dos seus modelos. Embora tenha mantido técnicas tradicionais como Supervised Fine-Tuning (SFT) e Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), introduziu novos métodos de supervisão que melhoram significativamente a performance e a compreensão contextual do modelo.

O GPT-4.5 será gratuito?

Num momento em que a competição no setor da IA se intensifica, com empresas chinesas como a DeepSeek a ganhar protagonismo, a OpenAI optou por manter o acesso ao GPT-4.5 restrito a utilizadores pagos. A partir de hoje, está disponível para assinantes do ChatGPT Pro, um plano de 200 dólares mensais, e na próxima semana será alargado ao ChatGPT Plus e ao ChatGPT Team.

Leia também: