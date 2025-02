Revolut com sucursal em Portugal! Contas terão IBAN a começar em PT50

A Revolut foi autorizada pelo Banco de Portugal (BdP) a abrir uma sucursal em território português. Tal autorização já existe desde 2022, mas só agora se conhecem avanços. Está mais próximo os clientes portugueses passarem a ter uma conta Revolut com IBAN português, começado em PT50.

Revolut emprega 1300 pessoas em Portugal

Uma sucursal bancária refere-se a uma agência ou filial de um banco que opera fora da sua sede principal. As sucursais oferecem serviços financeiros como abertura de contas, depósitos, levantamentos, transferências, créditos e atendimento ao cliente.

Principais características de uma sucursal

Ligação ao Banco Principal A sucursal faz parte do banco-mãe e segue a sua estratégia.

Regulação pelo Banco de Portugal As sucursais de bancos nacionais e estrangeiros devem cumprir as normas do Banco de Portugal e da Autoridade Bancária Europeia .

Autonomia Limitada Pode realizar operações financeiras, mas algumas decisões estratégicas são tomadas pela sede.

Serviços Locais e Internacionais Dependendo do banco, pode oferecer serviços específicos para clientes locais ou internacionais.



Segundo o jornal Público, a sucursal irá ficar localizada na Rua do Campo Alegre, no Porto. Por agora a Revolut ainda opera com um IBAN da Lituânia, mas nos próximos tempos os portugueses poderão ter uma conta Revolut com IBAN português, começado em PT50.

Com cerca de 1,6 milhões de clientes em Portugal, a Revolut quer chegar aos dois milhões já em 2025. Só em Portugal a empresa tem 1.300 trabalhadores. A escala global a empresa tem mais de 10 mil trabalhadores.