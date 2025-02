Como adquirir e ativar o Windows 11 Pro e Office 2021 Pro Plus

Adquirir software genuíno é essencial para garantir a segurança e o desempenho do seu computador. Se procura comprar chaves do Windows 11 Pro e do Office 2021 Pro Plus a preços acessíveis em Portugal, este guia fornecerá todas as informações necessárias para efetuar uma compra segura e proceder à correta instalação e ativação dos produtos.

Por que optar por Chaves Digitais?

As chaves digitais oferecem uma forma prática e económica de obter software original. Além de serem ecológicas, eliminando a necessidade de embalagens físicas, permitem-lhe poupar significativamente em comparação com as versões em caixa.

No entanto, é crucial adquirir estas chaves de fornecedores confiáveis para garantir a autenticidade e evitar problemas futuros.

Onde comprar Chaves Digitais de forma segura

Existem várias plataformas online onde pode adquirir chaves genuínas do Windows 11 Pro e do Office 2021 Pro Plus. Uma dessas plataformas é a SCDKey, que oferece uma variedade de chaves de software a preços competitivos.

Como comprar e aplicar o Código de Desconto

Para efetuar a compra e aplicar o código de desconto, siga os seguintes passos:

Aceda ao site da SCDKey. Selecione o produto desejado (por exemplo, Windows 11 Pro ou Office 2021 Pro Plus) e adicione-o ao carrinho de compras. No carrinho, localize o campo para códigos promocionais. Insira o código pplware e aplique-o. Verifique se o desconto foi aplicado e proceda ao pagamento.

Procedimentos de Instalação e Ativação

Instalação do Windows 11 Pro

Após a compra, receberá uma chave de produto para o Windows 11 Pro. Para instalar e ativar o sistema operativo:

Crie um dispositivo de instalação do Windows 11 utilizando uma pen USB com, no mínimo, 8 GB de espaço livre. Pode utilizar a ferramenta oficial da Microsoft para criar este dispositivo. Insira a pen USB no computador onde pretende instalar o Windows 11 e reinicie-o. Aceda ao menu de arranque (geralmente pressionando a tecla F12, F10 ou Esc durante o arranque) e selecione a pen USB como dispositivo de arranque. Siga as instruções no ecrã para instalar o Windows 11. Quando solicitado, insira a chave de produto que recebeu aquando da compra. Após a conclusão da instalação, o Windows 11 deverá estar ativado. Para confirmar, vá a Configurações > Atualização e Segurança > Ativação.

Instalação do Office 2021 Pro Plus

Para instalar e ativar o Office 2021 Pro Plus:

Após a compra, receberá uma chave de produto para o Office 2021 Pro Plus. Aceda ao site oficial da Microsoft e faça o download do instalador do Office 2021 Pro Plus. Execute o instalador e siga as instruções no ecrã. Quando solicitado, insira a chave de produto que recebeu. Após a conclusão da instalação, abra qualquer aplicação do Office (por exemplo, Word) para verificar se o software está ativado.

Considerações Importantes

Embora seja possível encontrar chaves de produto a preços muito baixos em alguns sites, é fundamental garantir que está a adquirir de fontes confiáveis para evitar problemas de ativação ou uso de software não licenciado. Além disso, lembre-se de que o suporte e as atualizações da Microsoft estão disponíveis apenas para software genuíno.

Conclusão

Adquirir chaves genuínas do Windows 11 Pro e do Office 2021 Pro Plus em Portugal é um processo simples quando se conhece os passos e os fornecedores adequados. Ao utilizar plataformas confiáveis e aplicar códigos de desconto como pplware, pode obter software de qualidade a preços acessíveis, garantindo a segurança e o desempenho do seu computador.