Novo crossover elétrico da Toyota já tem data de estreia

Embora reconheça outras soluções, a Toyota não descarta totalmente os carros elétricos, estando a construir o seu catálogo, paulatinamente. Entretanto, a data para a chegada do seu novo crossover elétrico, que deverá ser a versão de produção do concept rakish bZ Compact Crossover de 2022, já está marcada.

Está marcada para o dia 12 de março a revelação do novo veículo da Toyota. Este será o terceiro veículo elétrico da gama da fabricante japonesa e deverá ser a versão de produção do concept bZ Compact Crossover de 2022.

Anteriormente, a Toyota partilhou que esta gama aumentará para seis veículos elétricos até ao final de 2026.

Para já, o novo modelo elétrico juntar-se-á, dentro de poucos dias, ao bZ4X de maiores dimensões e ao Urban Cruiser recentemente lançado.

Toyota alarga catálogo de carros elétricos

Deste novo crossover elétrico não foram divulgadas muitas imagens, mas um vídeo, publicado pela marca, revela que o carro de produção manteve muitos elementos do concept de 2022, nomeadamente a linha de tejadilho inclinada, capô alargado e o tamanho.

Parece ainda ser rematado por uma barra de luzes traseira e pelo novo design dianteiro da Toyota.

[Vídeo original]

No universo Toyota, o novo carro elétrico situar-se-á entre o ligeiramente maior bZ4X e o Toyota C-HR com motor híbrido.

Tal como o Urban Cruiser mais pequeno, espera-se que o novo carro elétrico seja vendido com uma gama de tamanhos de bateria e configurações de motor. Por exemplo, o vídeo mostra o elétrico com a designação AWD para tração integral.

Relativamente ao nome do modelo, não há detalhes. Quando o concept foi revelado, em 2022, a sugestão recaiu sobre o nome bZ3X, indicando um tamanho menor em comparação com o maior bZ4X. No entanto, a partir do novo Urban Cruiser, a Toyota afastou-se da sua estratégia de nomenclatura bZ.

Sobre o preço, a Autocar recorda que deverá situar-se entre o C-HR de 34.830 euros e o bZ4X de 46.490 euros.