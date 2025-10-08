Toyota quer integrar pequenos drones em veículos todo-o-terreno

A Toyota anunciou que está a explorar o desenvolvimento de um sistema de pequenos drones destinado principalmente a apoiar as operações de veículos em estradas e trilhos não pavimentados.

Em agosto, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos propôs novas regras para acelerar a implementação de drones além do campo de visão dos condutores.

Na sequência da proposta, a Toyota apresentou comentários, citando um projeto em curso, anteriormente não divulgado.

Num documento apresentado à Administração Federal de Aviação (em inglês, FAA), a Toyota explicou que o potencial projeto procura aumentar a consciência situacional em locais onde não é seguro sair do veículo.

Ao fornecer ao condutor imagens do ambiente local, incluindo potenciais perigos ao redor e sob o veículo, os condutores podem planear rotas mais seguras e melhorar as operações do veículo. Às vezes, os operadores poderão voar um drone acima da linha das árvores para capturar vídeos para se orientarem ou capturar o terreno.

Escreveu a fabricante japonesa, na carta, acrescentando que a maioria dos voos dos drones ocorreria perto do veículo, segundo a Reuters.

O objetivo da Toyota passa por entregar aos condutores uma solução para operações de veículos em estradas e trilhos não pavimentados.

Apesar de promissor, um porta-voz da Toyota não se comprometeu: a empresa "trabalha constantemente em novas tecnologias em vários campos", mas não tem "quaisquer planos de produtos a anunciar neste momento".

Recorde o primeiro sistema de drones integrado em veículos do mundo

O projeto da Toyota não tem qualquer desenho público, mas evoca uma parceria que ficou conhecida em março deste ano.

Conforme informámos, na altura, a BYD uniu-se à especialista em drones DJI para criar um sistema inovador de drones integrados em veículos.

A tecnologia já estava disponível na China continental, mas preparava-se para impulsionar a industrialização e a adoção em larga escala de sistemas inteligentes de drones para automóveis.

O sistema Lingyuan consegue uma integração total entre o veículo e o drone e pode ser implementado tanto nos modelos BYD, como nas suas submarcas.

A nova tecnologia inclui a primeira solução de plataforma de aterragem inteligente do mundo, com módulos de posicionamento de drones, câmaras montadas no tejadilho e pegas personalizadas de dupla utilização.

