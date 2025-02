Sistema de Ficheiros: Windows (NTFS), Linux (ext4) e macOS (APFS)

Um sistema de ficheiros é a estrutura utilizada por um sistema operativo para armazenar, organizar e gerir ficheiros num dispositivo de armazenamento, como um disco rígido, SSD, pen USB ou cartão de memória. Conheça as diferenças entre os principais sistemas de ficheiros dos diferentes sistemas operativos.

Um sistema de ficheiros define como os ficheiros são guardados, lidos, modificados e apagados, bem como a forma como o espaço de armazenamento é gerido.

Principais Funções de um Sistema de Ficheiros

Organização dos ficheiros Estrutura hierárquica com pastas e subpastas.

Gestão de armazenamento Distribuição eficiente do espaço disponível no dispositivo.

Acesso e segurança Controlo de permissões e encriptação de dados.

Integridade e recuperação Proteção contra falhas e corrupção de dados.



Tipos de Sistemas de Ficheiros

Os sistemas de ficheiros variam de acordo com o sistema operativo e o tipo de dispositivo de armazenamento. Alguns exemplos comuns:

No macOS

APFS (Apple File System) – Moderno, otimizado para SSDs, rápido e seguro.

HFS+ (Mac OS Extended) – Usado antes do APFS, ainda presente em alguns discos externos.

exFAT – Compatível com macOS e Windows, ideal para discos externos.

FAT32 – Antigo, compatível, mas com limitações (máx. 4GB por ficheiro).

No Windows

NTFS – Principal sistema de ficheiros do Windows, com suporte a permissões e encriptação.

exFAT – Para dispositivos externos, compatível com Windows e macOS.

No Linux

EXT4 – Padrão na maioria das distribuições Linux.

XFS, Btrfs, ZFS – Usados para servidores e sistemas avançados.

NTFS vs ext4 vs APFS

O NTFS (New Technology File System) foi criado em 1993 e tem como principais características o suporte para ficheiros grandes (superior a 4GB), permissões de ficheiros e encriptação (EFS), recuperação automática de erros no disco e suporte para compressão e quotas de disco. Há também algumas limitações, como, por exemplo, o facto de ser menos eficiente para SSDs do que sistemas modernos como APFS.

O ext4 (Fourth Extended File System), foi criado em 2008 e tem como principais características o facto de oferecer o melhor desempenho e estabilidade comparado com ext3, ter suporte para ficheiros até 16TB e partições até 1EB, ter Journaling (sistema de recuperação contra falhas) e Suporte para armazenamento eficiente em SSDs. Nas limitações destaque para a falta de encriptação integrada comparado com NTFS ou APFS.

O sistema de ficheiro atualmente usado no macOS mais recente, o APFS (Apple File System), foi criado em 2017 pela Apple. Nas características o destaque vai para o fato de ser otimizado para SSDs (maior velocidade e eficiência), ter suporte para snapshots (restauração rápida de dados), incluir encriptação nativa e segurança avançada e de fazer uma melhor gestão do espaço livre e resistência a falhas. Nas limitações, o facto de não garantir o melhor desempenho em discos com tecnologia mais antiga.