Maior centro de dados do mundo aprovado na Coreia do Sul: capacidade de 3 gigawatts

A Coreia do Sul aprovou a construção do maior centro de dados do mundo, que será edificado na província de Jeollanam-do. A instalação contará com uma capacidade inédita de 3GW, ultrapassando os atuais centros hyperscale de gigantes tecnológicas como a Microsoft, a Google e a Amazon.

Investimento de 35 mil milhões de dólares

Com um investimento inicial de 10 mil milhões de dólares, o valor total do projeto poderá atingir os 35 mil milhões de dólares, consolidando a posição da Coreia do Sul como líder na infraestrutura global de dados.

O centro será equipado com tecnologia de computação de última geração em inteligência artificial (IA). A construção está prevista para começar ainda este ano, com conclusão esperada em 2028.

A Stock Farm Road (SFR), empresa de investimento responsável pelo desenvolvimento do projeto, assinou um Memorando de Entendimento (MoU, originalmente) com o governador de Jeollanam-do, Kim Young-rok.

O centro de dados desempenhará um papel fundamental na evolução das tecnologias de IA: apoiará grandes empresas, fornecedores de computação na cloud e operadores de centros de dados hyperscale a nível global.

A liderança e o impacto estratégico deste centro de dados

O projeto está a ser liderado pela Fir Hills Inc., uma subsidiária da SFR, co-fundada por Brian Koo, herdeiro da LG Electronics, e pelo Dr. Amin Badr-El-Din. Ambos sublinham que esta iniciativa representa um avanço estratégico na indústria tecnológica sul-coreana.

Isto é mais do que um marco tecnológico; é um salto estratégico para a liderança global da Coreia no setor tecnológico.

Afirmou Badr-El-Din. Destacou ainda a colaboração entre a SFR e o governo de Jeollanam-do como um passo essencial na construção de uma base sólida para a inovação em IA.

Depois de testemunhar as enormes capacidades tecnológicas das grandes empresas asiáticas, reconheço o potencial deste projeto para elevar a Coreia e toda a região a um novo patamar de avanço tecnológico e prosperidade económica.

Afirmou Koo, no comunicado de imprensa.

O centro de dados incluirá infraestruturas avançadas de refrigeração, redes de fibra ótica de elevada largura de banda e sistemas de gestão de carga energética para garantir uma eficiência otimizada.

Além disso, integrará produção de energia renovável, fornecimento de equipamento e iniciativas de R&D para assegurar a sustentabilidade tecnológica a longo prazo.

A iniciativa deverá impulsionar novas oportunidades de emprego em diversos setores, incluindo fornecimento de energia, desenvolvimento de software de IA e tecnologia de armazenamento de dados.

Procura crescente por infraestruturas de IA na Coreia do Sul e no mundo

O mercado global de centros de dados deverá atingir os 438,3 mil milhões de dólares até 2030, impulsionado pela crescente necessidade de computação na cloud e IA.

A crescente necessidade de centros de dados baseados em IA tem aumentado a competição entre os países que investem em infraestruturas tecnológicas de ponta. Em comparação, a Meta anunciou um investimento de 10 mil milhões de dólares num novo centro de dados nos EUA, mas este criará apenas 500 empregos diretos.

O investimento da Coreia do Sul é significativamente maior e deverá gerar milhares de oportunidades de emprego. Adicionalmente, a SFR planeia estabelecer projetos semelhantes de infraestrutura de IA na Ásia, Europa e Estados Unidos nos próximos 18 meses.

Este centro de dados não é apenas um projeto de infraestruturas, mas sim a plataforma de lançamento para uma nova revolução industrial digital.

Concluiu Koo.

Leia também: