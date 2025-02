Ferramenta gratuita ajuda empresas a identificar presença em blacklists

A E-goi, plataforma líder em automação de marketing omnicanal e Inteligência Artificial, lançou uma ferramenta gratuita que resolve um problema crítico para negócios digitais: o Domain Blacklist Checker. Esta solução permite que as empresas verifiquem a sua reputação online, identificando se estão em blacklists.

As blacklists desempenham um papel fundamental na proteção contra ameaças. Regra geral, um domínio é incluído nessas listas por um historial que justifica a sua inserção.

A listagem acontece normalmente devido a comportamentos inadequados ou a vulnerabilidades no ambiente de envio de e-mails do remetente ou cliente.

Utilizar um domínio listado em blacklists prejudica gravemente a entregabilidade dos emails, o que pode ter consequências sérias para um negócio. Isto afeta não só o alcance das comunicações e as oportunidades de negócio, mas também a reputação da marca e os resultados financeiros da empresa

Afirma Guedes, Chief Information Security Officer & Senior SysAdmin da E-goi, explicando que estas listas são consultadas no destino para avaliar se uma mensagem deve ser aceite ou recusada.

A solução desenvolvida pela E-goi visa ajudar as empresas a identificarem antecipadamente a presença dos seus domínios em blacklists, permitindo que verifiquem falhas nos seus fluxos de comunicação e tomem medidas para reduzir os impactos negativos.

Como funciona a solução

A ferramenta da E-goi é gratuita: basta inserir o domínio que se pretende verificar e prosseguir com a análise.

Além de verificar a presença em listas negras, a ferramenta também avalia as principais configurações de autenticação e segurança de e-mails:

MX (Mail Exchange) : Indica quais os servidores destinados/autorizados à receção de e-mails do domínio (não está relacionado com o envio).

: Indica quais os servidores destinados/autorizados à receção de e-mails do domínio (não está relacionado com o envio). SPF (Sender Policy Framework) : Define quais os servidores autorizados a enviar em nome do domínio.

: Define quais os servidores autorizados a enviar em nome do domínio. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) : Registo que evita a falsificação de e-mails, ao determinar como o destinatário deve lidar com mensagens que falhem as validações do SPF e/ou DKIM, bem como definir o envio de relatórios sobre essas falhas, possibilitando o acompanhamento de eventuais abusos.

: Registo que evita a falsificação de e-mails, ao determinar como o destinatário deve lidar com mensagens que falhem as validações do SPF e/ou DKIM, bem como definir o envio de relatórios sobre essas falhas, possibilitando o acompanhamento de eventuais abusos. BIMI (Brand Indicators for Message Identification): Indica se o domínio está configurado para exibir a identidade visual certificada da marca nos e-mails.

Impacto nos negócios

Em dezembro de 2023, as mensagens de spam representaram mais de 46,8% do tráfego global de e-mails, de acordo com dados do Statista.

Além disso, segundo a Spamhaus, estar listado numa blacklist pode resultar numa rejeição maciça de e-mails, afetando de forma significativa a entrega das mensagens, com uma taxa de rejeição que pode atingir os 80%.

O lançamento da ferramenta gratuita da E-goi responde a necessidades críticas de setores como o e-commerce - onde domínios bloqueados podem impedir o funcionamento de gateways de pagamento - e empresas SaaS, cuja operação depende da entregabilidade de e-mails transacionais.

Disponível em português e espanhol, a ferramenta pode ser utilizada gratuitamente através do site: Domain Blaclist Checker.