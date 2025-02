Gemini Code Assist: a IA da Google que escreve código passa a ser gratuita

A Google revelou hoje uma versão gratuita para utilizadores individuais do Gemini Code Assist. Este é o seu assistente de programação baseado na sua IA generativa Gemini 2.0. Até agora, só estava disponível, mediante pagamento, para profissionais e empresas.

O Gemini Code Assist combate assim diretamente o GitHub Copilot, a IA da Microsoft. Esta funciona como assistente para escrever código, cuja versão gratuita tem agora muito mais limitações. Enquanto a versão gratuita do GitHub Copilot oferece um máximo de 2.000 conclusões de código por mês, a nova versão gratuita do Gemini Code Assist atinge as 180.000 conclusões de código por mês.

“Um teto tão alto que até os programadores profissionais mais dedicados dificilmente o conseguiriam ultrapassar”, refere a Google no seu blogue. O Gemini Code Assist é um assistente de programação com tecnologia de IA. Por outras palavras, é um chatbot do tipo ChatGPT, mas que somente compreende linguagens de programação.

Esta IA baseada no Gemini 2.0 da Google pode programar em dezenas de linguagens de programação de domínio público existentes. Os utilizadores podem perguntar questões como “Gerir código HTML para incluir um formulário no meu site para receber feedback”, e o código é apresentado em segundos.

O Gemini Code Assist também pode ser utilizado para corrigir ou completar o código enquanto os programadores escrevem, ou pedir ajuda com uma determinada parte em existe um bloqueio. Pode ser utilizado nas plataformas Visual Studio Code, GitHub e JetBrains e está disponível em quase 40 idiomas.

Na janela de contexto, aceita até 128.000 tokens, o qual é a quantidade de texto que pode manipular ao gerar o código, dependendo do que lhe pedir. É possível aceder ao Gemini Code Assist gratuitamente no seu site. Embora esta seja a versão completa, não possui algumas das características orientadas para o negócio da versão paga, como métricas de produtividade ou integração com o Google Cloud. Para isso terão de ser usadas as versões pagas.

A versão gratuita do Gemini Code Assist da Google é um golpe dirigido diretamente ao GitHub Copilot, cuja variante gratuita é muito mais limitada. A Microsoft deverá reagir a esta novidade da Google, mas ainda não se sabe como ou quando isso vai acontecer. Espera-se que tente combater diretamente esta mudança agora revelada.