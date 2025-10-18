Google Maps vai ter um botão que todos vão usar diariamente

A Google não para de inovar e de melhorar o Google Maps. Este serviço único e importante tem recebido novidades que muitis consideram essenciais. A mais recente está concentrada num único botão, que dará ao utilizador uma visão única e importante, sem ter de complicar ou dar muitos passos.

Um novo botão útil no Google Maps

O Google Maps continua a sua caminhada para se tornar uma app multifuncional. A mais recente adição é uma das mais úteis que a Google lançou em muito tempo. Ainda não está disponível para todos, mas espera-se que seja lançado globalmente em breve. É um simples botão adicionado ao ecrã principal do Maps que, para além de oferecer uma nova funcionalidade, nos mostra informações realmente úteis.

Descoberto por um utilizador da versão beta, é evidente que o Google Maps já testa esta funcionalidade para melhorar a sua interface. A funcionalidade não podia ser mais simples e útil ao mesmo tempo. É uma nova área de informação que mostra o tempo estimado de chegada a casa a partir da localização atual.

Fica logo abaixo da barra de pesquisa e é atualizada sempre que o utilizador se movimenta, para que tenha sempre informações sobre quanto tempo levará para chegar a casa em primeiro plano. Além disso, nem parece que precise de ser ativada. Está sempre lá para que se possa verificar esta informação rapidamente.

Tempo e trânsito na viagem para casa

É mais do que apenas saber quanto tempo levará para chegar a casa a partir do local onde se encontra. O Google Maps, de uma forma muito inteligente e simples, incluiu várias informações neste pequeno botão. Para começar, tem cores relevantes. Não é por acaso que a previsão meteorológica está cor de laranja. Isto indica, de relance, a situação do trânsito no percurso que deve seguir.

Assim, além de saber o tempo exato que se vai demorar, pode-se verificar as condições de trânsito sem ter de fazer grande esforço. Basta abrir a aplicação Google Maps e verificar este novo botão de informação. Dispensa a necessidade de planear uma rota com antecedência para saber quanto tempo levará ou se há um engarrafamento e é melhor esperar.

No entanto, este não parece ser o único recurso interessante deste botão. Do lado esquerdo, pode ver-se o símbolo de um carro, indicando que a hora de chegada foi definida com base nesse meio de transporte. Isto significa que este botão também suporta outros meios de transporte, como bicicleta, caminhada, transporte público ou táxi, para obter uma visão geral abrangente, independentemente do meio de transporte.