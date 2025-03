Um pouco mais de privacidade no WhatsApp com esta novidade revelada

O WhatsApp continua a adicionar novidades a um ritmo frenético. Surgem de forma espontânea, ainda que controlada pelos programadores. A mais recente mudança preparada vem dar um controlo total a quem pode ver o link do Instagram do utilizador.

Há algumas semanas, surgiu pela primeira vez a possibilidade de adicionar um link direto para a conta de Instagram do utilizador nas informações pessoais. Este é o espaço onde se pode ler o texto que se pretende partilhar, além de permitir aceder ao conteúdo que ambos os utilizadores enviaram um ao outro.

A nova secção no perfil será uma das contribuições-chave do WhatsApp e cruza uma linha que não tinha sido ultrapassada anteriormente. É a interligação entre o Instagram e a aplicação de conversas para qualquer pessoa poder ver se o contacto que tem no seu telemóvel através do WhatsApp oferece a possibilidade de aceder ao seu Instagram.

E as diferenças são importantes porque uma é dedicada às mensagens instantâneas enquanto a outra é uma rede social, pelo que as suas projeções são diferentes. Muitos utilizadores preferem mantê-los separados, mas muitos outros acolhem com satisfação a possibilidade de aceder à sua conta de Instagram através do WhatsApp.

Agora, na versão 2.25.5.19 do WhatsApp beta no Android, surgiu uma funcionalidade que permite controlar as definições de privacidade dos links do perfil. Numa captura de ecrã partilhada, pode ver-se claramente como, para além de "Última hora de visualização e Online", "Foto de perfil", "Informações". e "Estado", surge outra função: "Links".

Se clicar nele, terá a opção de alterar as opções de visibilidade de privacidade para todos, os meus contactos, os meus contactos exceto e ninguém. Isto significa que o utilizador terá o poder de tornar o link para a sua conta de Instagram visível para todos os contactos ou pessoas específicas, para todos os utilizadores ou para nenhum.

Definir isto para todos significa que quem tiver o número de telefone poderá ver o link direto para o Instagram, enquanto o resto das opções fecha a porta a contactos, algumas pessoas ou simplesmente ninguém. De qualquer forma, adicionar um link para o Instagram será opcional, pelo que esta nova experiência é muito flexível para fornecer um controlo mais granular.