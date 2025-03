Dacia Sandero ainda domina o TOP 10 europeu de venda de carros em janeiro

O mercado automóvel na Europa parece estar a ganhar um novo fôlego. As marcas apostam em novidades, muitas delas elétricas, e isso está a cativar os clientes. O Dacia Sandero voltou a ganhar destaque e domina agora as vendas de automóveis no velho continente.

Com um desempenho notável, o Dacia Sandero assegurou, mais uma vez, a posição de veículo mais vendido na Europa, iniciando o ano de 2025 com um domínio claro no mercado. Este resultado sublinha a preferência contínua dos consumidores pela marca romena, conhecida pela sua proposta de valor inigualável.

Detalhando os números, o Sandero atingiu a marca de 22.078 unidades vendidas em janeiro, um testemunho do seu apelo massivo. Contudo, é pertinente notar uma contração de 11,6% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, indicando uma dinâmica de mercado em constante evolução.

Modelo Unidades Variação Dacia Sandero 22.078 -11,6% Volkswagen Golf 17.354 -6,2% Peugeot 208 17.320 6,3% Volkswagen Tiguan 17.142 29,4% Citroën C3 15.662 3,7% Volkswagen T-Roc 15.535 6,4% Dacia Duster 15.230 18,6% Toyota Yaris Cross 15.014 -12,3% Fiat Panda 14.215 9,7% Peugeot 2008 14.044 -2,8%

A competição no pódio foi intensa, com o Volkswagen Golf a assegurar o segundo lugar com 17.354 unidades. Apesar desta conquista, o Golf também registou um decréscimo de 6,2% nas vendas, refletindo desafios comuns a muitos fabricantes. O Peugeot 208, por sua vez, demonstrou resiliência, conquistando o terceiro lugar com 17.320 unidades, apenas 34 unidades atrás do Golf. Notavelmente, o 208 foi o único modelo no top 3 a apresentar um crescimento, com um aumento de 6,3% nas vendas, um indicador do seu crescente apelo.

A análise mais profunda dos dados revela padrões interessantes. O Volkswagen Tiguan emergiu como um dos grandes destaques, com um aumento expressivo de 29,4% nas vendas, totalizando 17.142 unidades. O Dacia Duster também demonstrou um desempenho robusto, com um aumento de 18,6% nas vendas, atingindo 15.230 unidades. Em contraste, o Toyota Yaris Cross enfrentou o maior declínio, com uma queda de 12,3% nas vendas.

Fora do top 10, o mercado de veículos elétricos apresentou dinâmicas fascinantes. O Volkswagen ID.4 registou um aumento impressionante de 193,9% nas vendas, ultrapassando o Tesla Model Y e demonstrando a crescente popularidade dos veículos elétricos da Volkswagen. O ID.7 testemunhou um crescimento ainda mais notável de 676,5%, embora a partir de uma base de vendas menor.

O cenário geral do mercado automóvel europeu em janeiro de 2025 revela um panorama complexo. Apesar do sucesso contínuo do Dacia Sandero e do crescimento notável de certos modelos, o mercado como um todo enfrentou uma queda nas vendas. No entanto, o segmento de veículos elétricos continua a expandir-se a um ritmo acelerado, com modelos como o Volkswagen ID.4 a desafiarem os líderes de mercado estabelecidos.