Trump escolheu cinco criptomoedas para criar uma Reserva Estratégica dos EUA

Cumprindo a promessa de fazer dos Estados Unidos da América (EUA) a "capital das criptomoedas", Donald Trump escolheu cinco nomes para integrarem uma nova Reserva Estratégica de Criptomoeda.

Através de uma publicação na sua rede social Truth Social, o Presidente dos EUA Donald Trump anunciou que "uma Reserva de Criptomoeda dos EUA elevará esta indústria crítica após anos de ataques corruptos pela Administração de Biden".

O atual Presidente, que prometeu, em campanha, fazer da América a "capital das criptomoedas", partilhou que a sua "Ordem Executiva sobre Ativos Digitais direcionou o Presidential Working Group para avançar com uma Reserva Estratégica de Criptomoeda", avaliando:

[A] potencial criação e manutenção de um stock nacional de ativos digitais, potencialmente derivado de criptomoedas legalmente detidas pelo Governo Federal por meio dos seus esforços de aplicação da lei.

O objetivo passa, exatamente, por "garantir que os EUA sejam a capital mundial da criptomoeda".

Bitcoin integrará a Reserva Estratégica de Criptomoeda dos EUA

Além da XRP, SOL e ADA, a reserva contará, também, com a BTC e a ETH. Afinal, "eu também amo Bitcoin e Ethereum", escreveu Donald Trump.

Conforme recordado pela CNBC, o Presidente dos EUA apresentou esta ideia de stock de Bitcoin, que pressupõe "manter 100% de toda a Bitcoin que o Governo dos EUA atualmente detém ou adquire no futuro", pela primeira vez, no verão passado, durante a Bitcoin 2024 Conference, em Nashville, uma das maiores conferências do setor.

No mesmo evento, a senadora do Wyoming, Cynthia Lummis, apresentou a sua proposta de uma reserva estratégica nacional de Bitcoin.

Após o anúncio da Reserva Estratégica de Criptomoeda, a XRP subiu 33%, e a SOL cresceu 25%. Por sua vez, a ADA disparou mais de 60%, a Bitcoin subiu 10% e a Ethereum, que está numa fase conturbada, cresceu 13%.

Entretanto, na sexta-feira, Donald Trump receberá a primeira White House Crypto Summit, que deverá agitar (ainda mais) o mercado.