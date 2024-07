América será a “capital das criptomoedas”, se Donald Trump ganhar as eleições

Já lhe foi crítico, mas, agora, parece querer virar os Estados Unidos da América (EUA), uma das mais relevantes potências mundiais, para a criptomoeda e para as moedas digitais. Pelo menos, foi a narrativa que adotou, para o caso de ganhar as eleições presidenciais, marcadas para o dia 5 de novembro.

Na recente Bitcoin Conference, realizada em Nashville, no Tennessee, o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, fez promessas a envolver a criptomoeda. No futuro, caso seja eleito, a sua administração deverá focar-se massivamente neste tipo de ativo e nas moedas digitais.

De acordo com a NBC News, um dos muitos planos partilhados durante o evento, que decorreu no fim de semana, procurará transformar a América na "capital das criptomoedas" do mundo, e focar-se-á, especificamente, na Bitcoin.

A intenção de transformar a Bitcoin num "superpoder" poderá diferenciar Donald Trump da oposição, podendo ser visto como um "defensor da criptografia". De facto, o evento contou com apoiantes do ex-Presidente dos EUA, que veem a criptomoeda a ser uma prioridade, futuramente.

Conforme avançado pela imprensa, Donald Trump terá prometido que, uma vez no cargo, começará por demitir o presidente da Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, conhecido por regulamentar rigidamente o setor.

Além disso, revelou que haverá um "depósito" de Bitcoin para a América, no futuro, com notícias anteriores a especular sobre potenciais reservas estratégicas da moeda criptográfica para os EUA.

Recorde-se que, durante algum tempo, Donald Trump foi cético, ou até mesmo descrente, relativamente à criptomoeda. Além de ter afirmado que "não é dinheiro", defendeu que é "altamente volátil e baseada no ar". Enquanto Presidente, chegou a assegurar que "temos apenas uma moeda real nos EUA, e ela está mais forte do que nunca [...] é chamado dólar americano", escreveu no então Twitter, em 2019, segundo a CNN.

