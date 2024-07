Utilizadores Android e iOS alertados sobre ataque “Juice Jacking”. Veja como evitar!

Hoje em dia, com a mestria dos ciberataques, importa estar atento e não descurar, em nenhum momento, a segurança. Mais uma vez, surge o aviso a todos os utilizadores, do Android e do iOS, relativo ao "Juice Jacking". Sabe o que é? Veja como evitar!

Este tipo de ataque é recorrente e a tendência será aumentar, uma vez que têm sido perspicazmente aprimorados. Em mais uma aviso, feito por Ben Van Pelt, fundador da empresa de cibersegurança TorGuard, pelo The Sun, os utilizadores do iOS e do Android são aconselhados a não utilizarem uma porta USB para carregarem os seus telemóveis, em espaços como hotéis, aeroportos e restaurantes, devido a um ataque conhecido como "Juice Jacking".

Este consiste no upload de malware em pontos de carregamento USB públicos, por forma a aceder maliciosamente a dispositivos eletrónicos, enquanto estes estão a ser carregados. Segundo a Federal Communications Commission, o malware instalado por via de uma porta USB corrompida pode bloquear um dispositivo ou exportar dados pessoais e palavras-passe diretamente para o criminoso.

Em 2023, o FBI já havia alertado o público que deveria evitar o uso de estações de carregamento gratuitas em espaços públicos. Na altura, conforme recordado pelo Phone Arena, a agência americana referiu que os criminosos tinham descoberto formas de utilizar as estações de carregamento para infetar os telemóveis com malware.

A ligação a uma destas estações de carregamento públicas também pode permitir que um criminoso aceda aos dados pessoais do utilizador, aproveitando-se de palavras-passe, informações de segurança social e finanças, contas bancárias, entre outras.

O FBI sugeriu que os proprietários de telemóveis levassem os seus próprios carregadores e cabos USB.

É possível proteger-se contra ataques "Juice Jacking"

Por ser cada vez mais comum, importa saber como pode proteger o seu dispositivo de um ataque deste tipo. Afinal, é provável que, eventualmente, necessite de carregar o seu smartphone num destes pontos de carga USB públicos.

Embora seja preferível utilizar uma powerbank, segundo Ben Van Pelt, pode recorrer a um bloqueador de dados USB e verificar, sempre que utilizar um ponto público, se a porta de carregamento tem marcas, riscos ou está mal colocada na parede, com imperfeições.

A par disto, pode ainda proteger-se, por via das Definições do seu smartphone Android e iOS, considerando que a porta de carregamento USB pode ser utilizada para transferir dados.

No iOS, aceda a Definições > Face ID e código > Digite o seu código > Desative "Acessórios".

No Android, dependendo da versão do sistema operativo, será necessário, em primeiro lugar, aceder a Definições > Pesquisar "Lockdown" > Clicar em "Mostrar opção de bloqueio" > Digitar código > Ativar "Mostrar opção de bloqueio".

Depois, aceda ao botão power e ative o "Modo de trancamento" (este irá desativar, também, as notificações e o desbloqueio por impressão digital, por exemplo).

Desta forma, em ambos os sistemas operativos, a transferência de dados por USB será bloqueada. De ressalvar que, no caso do Android, após desbloquear o smartphone com o código, o Modo de trancamento será desativado.