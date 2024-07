Android Auto lança atualização para corrigir problemas. Atualize o mais rápido possível

A Google acaba de atualizar o Android Auto para a versão 12.5, pelo que pode esquecer os erros e falhas que a aplicação tem apresentado nas últimas semanas. De facto, trata-se de uma atualização dedicada a corrigir problemas.

Diga adeus aos erros no Android Auto

O Android Auto 12.5 não traz nenhuma novidade estética, mudanças na interface ou novas funcionalidades para melhorar o seu catálogo de opções: a Google concentrou-se em corrigir todos os erros e bugs que o serviço tem dado, que são dezenas deles e afetam a compatibilidade de aplicações como o Google Maps, Waze, Spotify ou WhatsApp.

Portanto, se tem sofrido com algum tipo de bug na app, é muito provável que a sua salvação seja simplesmente atualizar a app a partir da Play Store. E não se preocupe, não importa que smartphone tem, a sua versão do Android ou onde vive: vai poder atualizar.

Independentemente do erro que o Android Auto tenha apresentado, a última atualização tem todas as hipóteses de o corrigir. Após a atualização, verá tudo como antes, mas com algumas mudanças no interior que o deixarão com uma aplicação muito mais polida.

Para corrigir bugs, basta atualizar

1. Aceda à Google Play Store.

2. Procure a aplicação "Android Auto".

3. Clique em "Atualizar".

Se a loja apenas lhe permitir ver o botão "Desinstalar", é possível que já tenha sido atualizada. A versão pretendida é a 12.5.xxxxxx.

O ano de 2024 não está a ser o melhor para o Android Auto. A aplicação está a reportar falhas de todo o tipo com aplicações como o WhatsApp e o próprio Google Maps, pelo que a sua utilização está a causar frustração a muitos condutores. Agora que foi atualizado, é vital instalar a versão 12.5 para se livrar de todos esses bugs.

Se o Android Auto não estiver totalmente funcional, é sinónimo de distrações ao volante, erros na navegação ou a obrigação de utilizar outros GPS a que não está muito habituado. Por isso, recomendamos que adicione a atualização desta aplicação à sua To Do list.

