Vendas da Tesla nos EUA caíram cerca de 5% apesar dos incentivos recorde e da Cybertruck

Uma nova estimativa aponta para uma descida de 5% nas vendas da Tesla nos Estados Unidos em 2024, em comparação com o ano anterior, apesar de a fabricante ter oferecido descontos e incentivos recorde, além de ter introduzido a Cybertruck na sua gama de veículos.

Parece que os incentivos e a Cybertruck não cativaram os americanos

Após a divulgação dos resultados de produção e entregas do quarto trimestre e do ano completo de 2024, o mercado continua a analisar os dados.

Como já foi referido anteriormente, a Tesla mantém-se como uma das fabricantes de automóveis mais opacas no que diz respeito à divulgação detalhada dos seus resultados de entregas. A empresa não desagrega os dados por modelos ou regiões, o que nos obriga a confiar em análises e dados de terceiros.

Um dos analistas mais confiáveis neste campo é TroyTeslike, que utiliza a rede social X para partilhar previsões sobre os resultados trimestrais da Tesla. E publicou agora uma análise por região:

Na Europa, a Tesla registou uma queda de aproximadamente 10%.

Na China, houve um aumento de 8%, embora o crescimento da Tesla no maior mercado automóvel do mundo tenha desacelerado significativamente.

Nos EUA, as vendas caíram cerca de 5%.

O mercado norte-americano é particularmente relevante e preocupante para a Tesla. A empresa operou nos Estados Unidos em 2024 com incentivos e descontos históricos, incluindo cortes de preços e financiamento subsidiado.

Mais significativo ainda foi o facto de a Tesla ter adicionado um novo modelo à sua gama nos EUA pela primeira vez em quatro anos: a Cybertruck.

2024 marcou o primeiro ano completo de produção da Cybertruck, que enfrentou alguns problemas claros de procura. Ainda assim, o modelo contribuiu com mais de 30.000 unidades entregues nos EUA.

Contudo, apesar desta novidade, a Tesla viu as suas entregas caírem mais de 34.000 unidades no mercado norte-americano em 2024.

Segundo Troy, a Tesla também terá reduzido deliberadamente a produção nas suas fábricas nos EUA ao longo de 2024, de forma a alinhar a oferta com a procura mais baixa. Esta estratégia parece ter resultado numa diminuição dos níveis de inventário no final do ano.

