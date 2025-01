O que se passa, Tesla? Vendas caem pela primeira vez em 9 anos

Falar em carros elétricos é falar na Tesla, mas no cenário atual a marca de Elon Musk tem forte concorrência. Com as vendas globais de carros elétricos a aumentarem, a Tesla registou queda nas vendas pela primeira vez em 9 anos. O que se passa Tesla?

TEsla vendeu "apenas" 1.79 milhão de veículos em 2024

Segundo dados da própria Tesla, as vendas anuais globais caíram pela primeira vez em pelo menos 9 anos. A empresa vendeu e entregou "apenas" 1.79 milhão de veículos em 2024, o que significa uma queda de 1.1% em relação às vendas em 2023. Apesar de na parte final do ano, a empresa automóvel ter conseguido aumentar as vendas em 23%, tal não foi suficiente para superar a perda geral que se registou em 2024.

A maioria das vendas da Tesla no passado ano deveu-se aos modelos 3 e Y, mais pequenos e menos dispendiosos. A empresa apenas conseguiu vender 23 640 dos seus modelos mais caros, que incluem o X e o S, assim como a nova Cybertruck.

Segundo analistas, tais resultados devem-se a um conjunto de fatores. Primeiro a forte concorrência, assim como o preço dos veículos e também a dificuldade dos clientes terem carregadores Tesla por perto.

Se em 2022 a Tesla referia que as suas vendas iriam crescer 50%, tal não se veio a registar e a concorrência da China é cada vez mais feroz, como é o caso da chinesa BYD que cresceu 41% no último ano.