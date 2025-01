Operação Kratos: 2500 canais ilegais de IPTV desligados e 22 milhões de utilizadores afetados

A Europol tenta a todo o custo manter fora do ar a maioria dos canais ilegais de IPTV e para isso conta com a ajuda de muitas entidades. A mais recente revelação mostrou que a Operação Kratos desligou 2500 canais ilegais de IPTV e com isso afetou 22 milhões de utilizadores.

Operação Kratos: 2500 canais ilegais de IPTV desligados

Uma operação em larga escala da Europol foi realizada durante o Campeonato Europeu de Futebol de 2024 e os Jogos Olímpicos de Paris. Culminou no desmantelamento de uma vasta rede de streaming ilegal de desporto e outros conteúdos piratas.

Esta ação, que decorreu entre junho e setembro, contou com a colaboração da La Liga espanhola e de autoridades de 15 países, incluindo membros da União Europeia e nações parceiras.

A Operação Kratos, como foi batizada, visava combater a pirataria digital, nomeadamente a publicação, distribuição e transmissão ilegal de conteúdos protegidos por direitos autorais. O foco principal da operação era a oferta ilegal de streaming de eventos desportivos de grande envergadura, como o Euro 2024 e os Jogos Olímpicos, que atraem milhões de espetadores em todo o mundo.

Ação da Europol atingiu 22 milhões de utilizadores

A Europol identificou mais de 560 revendedores de conteúdos piratas, incluindo filmes, séries e canais de televisão. A investigação levou à identificação de mais de 100 suspeitos e à detenção de 11 indivíduos. No decorrer da operação, foram realizadas mais de 100 buscas, resultando na apreensão de cerca de 30 servidores, 270 dispositivos IPTV e 100 domínios associados a atividades ilegais.

Além dos equipamentos informáticos, as autoridades apreenderam também drogas, armas e criptomoedas no valor de aproximadamente 1,6 milhões de euros, com 40 mil euros em dinheiro. Segundo a La Liga, a rede desmantelada distribuía mais de 2500 canais de televisão e alcançava mais de 22 milhões de utilizadores em todo o mundo, sem a autorização dos detentores dos direitos autorais.

Esta operação demonstra o compromisso das autoridades europeias na luta contra a pirataria digital, um crime que causa prejuízos significativos à indústria do entretenimento e do desporto. A colaboração entre a Europol, a La Liga e as autoridades de diversos países foi crucial para o sucesso da Operação Kratos, que representa um duro golpe para as redes de streaming ilegal.