Recolher os espelhos do carro? É melhor não! Saiba a razão

Quanto estaciona o seu veículo é normal recolher os espelhos do carro? Há veículos que o fazem de forma automática, mas há outros que tem ainda de ser de forma manual. Mas porque não deve recolher os espelhos do carro?

Espelhos abertos "aumentam" a largura do carro

Se quando estaciona o seu veículo costuma recolher os espelhos do carro, é melhor mudar de hábito. Apesar de parecer uma boa opção, que até dá garantias de segurança, há especialista que referem que não e há uma explicação!

De acordo com o website El Motor, do El País, os retrovisores abertos fazem com que, do ponto de vista visual, a largura do carro aumente para o restante dos condutores. Assim, ao fazer a manobra de estacionamento, é menos provável que batam. Além disso, por norma, é também garantido que o espaço para entrar no carro é salvaguardado. Depois há também a questão das portas, em que muitos condutores não têm cuidado e acabam por raspar em outros veículos.

Esta é uma pequena dica que pode fazer sentido em cenários de estacionamento "mais apertados". Também não é, obviamente, garantido, que deixando os espelhos abertos lhe batam no carro. Pode também apenas não fechar o espelho do lado onde provavelmente alguém vai estacionar.

