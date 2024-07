Como configurar e utilizar as Actividades em tempo real no Apple Watch

A Apple lançou a funcionalidade Atividades em tempo real com o lançamento do iOS 16.1, em 2022. As Atividades em tempo real são, essencialmente, notificações interativas que permitem acompanhar os acontecimentos em tempo real a partir do ecrã bloqueado do iPhone. O Apple Watch também suporta opções para se manter a par das dessas mesmas atividades em tempo real. Hoje mostramos como pode configurar esta útil ferramenta.

Apple Watch segue o seu pedido de um Uber, por exemplo

Pode configurar o Apple Watch para ver as Atividades em tempo real e também pode configurar o Apple Watch para mostrar as Atividades em direto mesmo quando o pulso está em baixo.

Veja então como pode Configurar e utilizar as Atividades em direto no seu Apple Watch.

Abra a aplicação Watch no seu iPhone; Toque em Pilha inteligente (Smart Stack) para começar; Ative a opção “Permitir atividades em tempo real”; Também pode ativar “Autoiniciar atividades em tempo real”. Isto fará com que o Apple Watch as inicie automaticamente quando a atividade em direto começar no iPhone.

Conforme podemos ver na terceira imagem, imediatamente acima, a Apple também lhe dá a possibilidade de escolher as aplicações para as quais pretende visibilidade no seu Apple Watch, quando a aplicação começa a mostrar “Atividades em tempo real” no iPhone.

Esta opção está na secção Replicar atividades em tempo real do iPhone a partir de” e toque para selecionar uma aplicação para a qual pretende espelhar as “Atividades em tempo real” do seu iPhone.

Neste ecrã, ative a opção “Mirror Live Activity from iPhone” e desative a opção Auto-abrir ou canalize-a para a pilha inteligente do Apple Watch.

Obs: Por predefinição, quando ativa “Permitir atividades em tempo real”, todas as aplicações que suportam “Atividades em tempo real” são ativadas para as mostrar no Apple Watch.

Pode optar por suprimir a funcionalidade Atividades em tempo real por aplicação específica utilizando esta secção da aplicação.

Tirar mais proveito da Pilha inteligente

Uma última dica para a utilização da funcionalidade Pilha inteligente no Apple Watch. Atualmente, esta funcionalidade permite-lhe adicionar até 8 widgets.

Para aqueles que são novos na utilização da Pilha inteligente (Smart Stacks) e se sentem muitas vezes incomodados por as verem aparecer automaticamente no relógio, lembrem-se de que são ativadas com a rotação da coroa digital. Por isso, se a coroa entrar inadvertidamente em contacto com os punhos da camisa, etc., poderá ver os widgets aparecerem no seu relógio.