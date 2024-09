Rússia abate 125 drones em enorme ofensiva ucraniana

Apesar do foco, no que diz respeito a guerras, estar atualmente virado para a escalada do conflito no Médio Oriente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a fazer várias baixas. Recentemente a Rússia abateu mais de 125 drones ucranianos.

125 drones abatidos durante a noite em sete regiões

Já é considerada uma das maiores ofensivas ucranianas. No entanto, a Rússia conseguiu travar o ataque de mais de 125 drones ucranianos. Segundo as autoridades russas, o ataque levado a cabo pela Rússia provocou um incêndio florestal e destruiu um prédio em território russo.

O governador da região ocidental de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, num relato dos ataques de drones e bombardeamentos nas últimas 24 horas, disse que um homem morreu na cidade fronteiriça de Shebekino, enquanto oito civis ficaram feridos na região mais ampla.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, foram abatidos 125 drones durante a noite em sete regiões. Só na região de Volgogrado foram abatidos, pelas defesas aéreas russas, 67 drones ucranianos.

Segundo a força aérea ucraniana, durante a noite foram lançados 22 drones russos sobre o país, tendo 15 sido abatidos nas regiões de Sumy, Vinnytsia, Mykolaiv e Odessa, e outros cinco destruídos com recurso a defesas eletrónicas.