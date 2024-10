Lembra-se da empresa que “comprava” a íris? A World anunciou novidades

No início do ano, a Worldcoin foi tema de manchetes por estar a recolher dados de utilizadores, nomeadamente da sua íris, e a trocá-los por criptomoeda. Depois de várias polémicas em torno da sua operação, a renomeada World apresentou novidades.

O projeto de criptomoeda de Sam Altman e Alex Blania tem um novo nome e regressou, num evento em São Francisco, com novidades. De nome World Network, assenta em três pilares principais: World Chain, World ID e Worldcoin.

Além do novo nome, a marca mostrou uma nova aplicação e um aprimorado "Orb", o dispositivo de verificação humana, que promete capacidades mais poderosas na autenticação de identidades e exclusividade.

Um dos principais focos da World e do seu melhorado "Orb" reside na promessa de uma experiência mais segura para os utilizadores. No seu website oficial, a empresa apresenta-se como "uma rede de humanos reais construída numa prova de humanidade que preserva a privacidade e uma rede financeira globalmente inclusiva".

Com a remodelação da marca, os utilizadores já registados receberão um novo World ID, bem como uma ação da criptomoeda Worldcoin (WLD) no mercado.

O renovado Orb da World

Alimentado pelo mais recente processador NVIDIA Jetson, a nova geração do Orb oferece quase 5x o desempenho de Inteligência Artificial relativamente à versão anterior, permitindo que as verificações do World ID sejam mais rápidas e eficientes.

Descrito como um dispositivo "inclusivo, seguro e anónimo", num comunicado, o Orb mostra-se mais adaptável e com câmaras aprimoradas, respondendo numa série mais ampla de ambientes e configurações, e assegurando um melhor desempenho na deteção de fraudes.

Além disso, promete que não armazena as imagens que capta, excluindo-as logo depois de as enviar para o utilizador.

Preparado para uma utilização em qualquer parte do mundo, graças à conectividade 5G, o Orb da renomeada World usa 30% menos peças e é mais fácil e menos caro de construir. Assim, poderá ser fabricado por terceiros, futuramente.

No mesmo comunicado, a World anunciou, ainda, que chegará a mais países: Costa Rica, Brasil, Indonésia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Taiwan, Austrália, Hungria e Roménia.