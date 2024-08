SpaceX vai enviar a tripulação da Polaris Dawn para o primeiro passeio espacial comercial

A Polaris Dawn, uma missão espacial privada que tem como objetivo completar o primeiro passeio espacial civil de sempre, será lançada amanhã pela SpaceX.

Lançamento foi novamente adiado

No X, a SpaceX disse que o lançamento do foguetão Falcon 9, que levará a tripulação da Polaris Dawn para a órbita, seria lançado hoje, 27 de agosto, mas o link aponta agora para começar dia 28 de agosto às 5:05 AM.

Liderada pelo bilionário Jared Isaacman, a Polaris Dawn planeia enviar a sua tripulação de quatro cidadãos privados até 1400 km da Terra - mais longe do que qualquer ser humano viajou desde o programa Apollo. O passeio espacial, no qual dois dos membros da tripulação sairão da cápsula Dragon da SpaceX, terá lugar a uma altitude de 700 km acima da Terra.

A tripulação da Polaris Dawn inclui Isaacman, diretor executivo da Shift4, como comandante, o tenente-coronel reformado da Força Aérea Scott "Kidd" Poteet como piloto, e as engenheiras da SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon como especialistas da missão. Menon será também a oficial médica. Prevê-se que a missão dure cerca de cinco dias.

Polaris Dawn and SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities ahead of liftoff on Tuesday pic.twitter.com/qz2RD5bnVM — SpaceX (@SpaceX) August 25, 2024

O primeiro de três voos espaciais Polaris planeados

Embora apenas dois membros da tripulação saiam efetivamente da nave espacial durante o voo, todos ficarão expostos ao vácuo do espaço quando a escotilha se abrir - a cápsula Dragon não tem uma câmara de vácuo. Será um teste crítico para os novos fatos espaciais de Atividade Extraveicular da SpaceX, que toda a tripulação da Polaris Dawn terá de usar para os manter seguros.

Numa entrevista ao Florida Today antes da missão, Menon disse que os fatos foram submetidos a testes exaustivos em terra e mostrou-se confiante no seu desempenho.

Sabemos perfeitamente que os fatos podem ser pressurizados.

Disse Menon, acrescentando que a equipa "passou muito tempo a pressurizar os fatos nesta altura".

A Polaris Dawn também testará pela primeira vez no espaço as comunicações baseadas em laser da Starlink e recolherá dados para apoiar a investigação sobre os efeitos dos voos espaciais na saúde humana. A missão está a ser preparada há vários anos e é o primeiro de três voos espaciais Polaris planeados.

