Rússia ataca Ucrânia com 116 drones, mas quase sem sucesso…

A cada dia que passa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ganha diferentes contornos. A Rússia ataca, a Ucrânia contra-ataca (e vice-versa) e por estes dias até se diz que a Rússia está a contratar soldados norte coreanos. Recentemente a Rússia atacou a Ucrânia com 116 drones.

Drones: 59 foram abatidos e 45 perderam capacidade

A Rússia lançou no domingo à noite um novo ataque contra a Ucrânia com 116 drones. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 59 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas e outros 45 perderam capacidade devido às medidas de guerra radioeletrónica aplicadas. Sabe-se também que alguns dos drones usados pela Rússia escaparam, tendo atingido infraestruturas civis.

Ainda segundo as últimas notícias, a Rússia estará a contratar soldados norte coreanos para ajudar a vencer a guerra. A Rússia já veio desmentir estar a usar tropas norte-coreanas. Moscovo aposta em pressões diplomáticas sobre Kiev.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, continua a ser um dos maiores conflitos geopolíticos em andamento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O conflito teve início após a invasão da Ucrânia pela Rússia, sob a justificativa de "desmilitarização" e "desnazificação" do governo ucraniano. No entanto, as causas do conflito são mais complexas e estão enraizadas em disputas históricas, políticas e territoriais.