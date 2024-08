Google tira outra empresa da corrida à IA: a Character.AI

A Google acaba de fazer uma contratação de peso no domínio da Inteligência Artificial (IA). A gigante da tecnologia chegou a um acordo com a Character.AI, a empresa que desenvolve chatbots capazes de manter conversas por voz. Com isso, a empresa de Mountain View vai adquirir os serviços de Noam Shazeer, co-fundador da empresa e ex-funcionário da Google.

De acordo com um post no blogue, a Google assinou um acordo com a Character.AI para aceder aos seus LLMs. De acordo com a empresa, este acordo irá proporcionar-lhes mais financiamento para continuar o seu crescimento e criar produtos de IA personalizados.

O acordo também significa que os co-fundadores da Character.AI - Noam Shazeer e Daniel De Freitas - e vários engenheiros irão juntar-se à Alphabet.

Com a contratação de Shazeer e De Freitas, a Google está a cimentar o seu lugar no competitivo cenário da IA. Noam Shazeer foi o líder da equipa de investigadores que construiu o LaMDA, o modelo de linguagem concebido para manter conversas naturais. Por outro lado, De Freitas foi o principal responsável pela conceção do Meena, o projeto que mais tarde evoluiu para o LaMDA.

Por que é que a Google contratou a Character.AI?

A Character.AI refere que irá fornecer uma licença não exclusiva à Google para a utilização dos seus LLMs. A empresa continuará a investir na sua tecnologia, sugerindo que poderá utilizar modelos de linguagem externos nos seus produtos.

A maior parte da talentosa equipa da Character.AI permanecerá e continuará a desenvolver o produto e a servir a nossa crescente base de utilizadores.

Afirmou.

Pouco depois do seu lançamento, o serviço tornou-se popular entre os utilizadores devido a uma caraterística específica. A IA da Character.AI era capaz de ter conversas eróticas com as pessoas. Apesar da implementação de mecanismos de segurança, os utilizadores "encurralaram" o chatbot para responder a este tipo de perguntas.

O marco mais recente da Character.AI foi a ativação de chamadas de voz em diferentes idiomas. Esta funcionalidade permite-lhe praticar o seu inglês, japonês, francês ou chinês com vários avatares, que responderão na língua.

A parceria não representa o fim imediato da Character.AI. A startup confirmou que continuará a trabalhar no seu produto, embora seja provável que, dentro de alguns meses, este desapareça e seja integrado no Gemini ou noutro serviço da Google.

