Aperta-se o cerco: há mais estados dos EUA a processar o TikTok

É uma relação conturbada e cujo desenlace não tem fim à vista. Vários estados norte-americanos encetaram processos judiciais contra o TikTok, alegando os problemas de saúde mental para os jovens que utilizam a plataforma. Mas há muitos milhões envolvidos...

Tic Tok Tic Tok...

O TikTok enfrenta processos judiciais movidos por mais de uma dúzia de estados dos EUA, que acusam a popular plataforma de vídeos de expor os jovens a riscos e prejudicar a sua saúde mental. Uma coligação bipartidária de 14 procuradores-gerais anunciou ações legais contra o TikTok nos tribunais dos seus estados.

A Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James, afirmou que, apesar das alegações de que a plataforma é segura para os jovens, isso está longe de ser verdade. Segundo afirma a responsável, jovens em Nova Iorque e em todo o país sofreram ferimentos ou até morreram ao tentar desafios perigosos do TikTok. Muitos outros têm demonstrado sintomas de ansiedade, tristeza e depressão devido às características viciantes da plataforma.

Em resposta, o TikTok afirmou que discorda fortemente das acusações e que oferece recursos robustos de segurança, como limites de tempo de tela e privacidade predefinida para utilizadores com menos de 16 anos. No entanto, os críticos alegam que a aplicação tem elementos viciantes e que promove desafios que incentivam comportamentos perigosos.

A plataforma é acusada de violar leis contra publicidade enganosa em Nova Iorque, por afirmar que é segura para os jovens e por omitir possíveis consequências negativas para a saúde. Além disso, a empresa enfrenta acusações de negligência e responsabilidade sobre o produto. O estado de Nova Iorque solicitou que o TikTok entregue os lucros provenientes de anúncios direcionados a adolescentes no estado e pague danos punitivos.

Além de Nova Iorque, a coligação inclui procuradores-gerais de outros estados como Illinois, Kentucky, Louisiana e Massachusetts. No total, 23 procuradores-gerais entraram com ações contra o TikTok, incluindo estados como Utah, Nevada e Texas.

EUA-TikTok: relação acidentada

Nos últimos anos, o TikTok tem enfrentado uma série de problemas nos Estados Unidos, que vão desde processos judiciais até preocupações de segurança nacional. A popular plataforma de vídeos curtos, que pertence à empresa chinesa ByteDance, tornou-se um dos aplicativos mais utilizados no mundo, especialmente entre jovens. No entanto, a sua popularidade nos EUA tem sido acompanhada por um escrutínio crescente por parte de autoridades locais e federais.

O governo americano teme que o TikTok possa ser uma ameaça à segurança, pois os dados dos utilizadores americanos podem ser acedidos pela empresa-mãe na China, que, segundo as leis chinesas, pode ser obrigada a compartilhar informações com o governo de Pequim.

Em resposta, o Congresso dos EUA aprovou uma legislação exigindo que o TikTok corte os laços com a China ou enfrente uma proibição total no país. Esta medida foi justificada com base no potencial de espionagem e uso indevido de dados dos cidadãos americanos.