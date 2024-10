Será possível viver no mar? Gouveia e Melo diz que vamos povoá-lo dentro de 50 anos

Somos mais de oito mil milhões de pessoas no mundo, com a Organização das Nações Unidas a estimar que sejamos mais de 11 mil milhões, em 2100. Se há quem pense em povoar Marte, o Almirante Gouveia e Melo sugere que vamos, dentro de 30 a 50 anos, habitar o mar.

Os projetos que estudam a potencial colónia de seres humanos em Marte têm tanto de ambiciosos como de impressionantes. De facto, com a Terra a albergar milhares de milhões de pessoas e a ver os seus recursos pressionados a cada ano, os visionários temem o futuro e desenham alternativas.

Na perspetiva do Almirante Gouveia e Melo, contudo, há muito por explorar por aqui, pela Terra, uma vez que há dois terços do planeta inabitados.

No podcast Bitalk - Negócios à Portuguesa, disponível no YouTube, o Almirante Gouveia e Melo falou das potencialidades do mar e previu que, em 30 a 50 anos, estaremos a povoá-lo: "Nós, na realidade, vamos habitar os grandes espaços marítimos".

Apesar de sermos nómadas nestes espaços, porque transitamos por via deles, isso pode mudar, futuramente.

Os seres humanos foram praticamente iguais, em termos da sua escala de desenvolvimento, durante quase um milhão de anos. Só nos últimos 30 mil anos é que fizemos um salto gigantesco.

Na sua perspetiva, este salto deu-se, porque os seres humanos tornaram-se sedentários e criaram comunidades, que se foram especializando e adotando uma melhor organização. Conforme disse, "o mar ainda é nómada, mas vamos tornar-nos sedentários no mar; vamos povoar o mar; a humanidade vai povoar o mar".

Futuro no mar pode estar mais próximo do que as pessoas pensam

Com dois terços do planeta inabitados, o Almirante Gouveia e Melo prevê que as "cidades no mar" serão uma realidade em 30 a 50 anos, uma vez que a tecnologia de hoje já permite esse trabalho.

Reforçando a sua visão, explicou que, embora um terramoto em terra seja devastador, um maremoto no meio do mar, no meio do oceano, "é uma onda de 30 centímetros".

Estamos a falar de uma nova geografia, no futuro, [que] vai situar-se no cruzamento dos grandes tráfegos marítimos.

Na perspetiva do Almirante Gouveia e Melo, no mar, será possível desenvolver plataformas de negócio, sistemas de serviços, cidades... "Este mundo completamente novo" está a 30 a 50 anos de distância.

Concorda que será possível povoar o mar?