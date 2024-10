A nova adição à família Ultimate destaca-se pelo design sofisticado, pela bateria de longa duração e pelas funcionalidades de fitness, saúde e bem-estar. Quem o diz é a Huawei, que enumera cinco características que fazem do Huawei Watch Ultimate um aliado inteligente.

Huawei Watch Ultimate pode ser o parceiro que procura

O Huawei Watch Ultimate Green Edition é o mais recente smartwatch topo de gama da marca, construído para resistir aos desafios mais extremos.

Com recursos avançados e um design luxuoso, destaca-se pelas funcionalidades de golfe e de mergulho, pela atualização do Modo Expedição e pela autonomia de até 14 dias.

À semelhança de outros produtos da Huawei, é compatível com Android e iOS, não erguendo barreiras de utilização.

Luxuoso, robusto e verde

O Huawei Watch Ultimate distingue-se pelo design elegante e materiais de alta qualidade, que lhe conferem maior resistência e um acabamento premium. O smartwatch é composto por uma caixa de metal líquido à base de zircónio e um ecrã LTPO AMOLED de 1,5'' protegido por um vidro de safira.

No que diz respeito às cores, o Huawei Watch Ultimate já estava disponível em preto e azul, mas agora está também disponível em verde. A nova versão destaca-se pela moldura do mostrador em cerâmica nano-tech de duas cores - verde e branco - e pelas três versões de braceletes incluídas.

A bracelete de compósito entrançado de dois tons - verde e branco -, é elegante, resistente à água e antibacteriana. Já a bracelete verde de borracha de acrilonitrila butadieno hidrogenado (HNBR) é inspirada nos relógios de luxo tradicionais e possui propriedades anti-desgaste e de resistência à água. Por fim, a bracelete de titânio de alta qualidade é mais leve e resistente, mantendo um aspeto luxuoso e sofisticado.

Funcionalidades de golfe para brilhar no green

A pensar nos entusiastas do golfe, o Huawei Watch Ultimate introduz um conjunto de novas funcionalidades e monitorização de dados em tempo real que permitem aos utilizadores definir estratégias e tomar decisões informadas.

Através do modo Campos de Golfe, os utilizadores têm acesso a mais de 15 mil campos de golfe a nível mundial, e cerca de 200 em Portugal, e podem ver os mapas com um efeito 3D, para uma visão panorâmica dos obstáculos e do ambiente.

Por sua vez, o Painel de Informações Ambientais fornece dados em tempo real, como a direção e inclinação do green e a velocidade e direção do vento, enquanto o Mapa de Calor, indica os declives no green. O AI Caddie fornece recomendações inteligentes com base nas especificações de cada taco, introduzido pelos utilizadores, na inclinação do terreno e nos obstáculos.

Em conjunto com o sistema de localização de alta precisão Huawei Sunflower, que deteta automaticamente a distância de cada tacada, os utilizadores podem analisar o desempenho de cada taco durante as rondas e ajustar a estratégia.

Modo Expedição para aventuras ao ar livre

Para aqueles que optam por atividades ao ar livre, como caminhadas, trilhos ou campismo, o Huawei Watch Ultimate assume-se como o companheiro ideal. Através do Modo Expedição, é possível importar os percursos diretamente da aplicação Huawei Health, descarregar mapas coloridos com curvas de nível para utilização offline e consultar dados como altitude e distância.

Desta forma, ajuda a identificar o terreno e a planear os percursos, mesmo sem conectividade, no meio da natureza.

Além disso, garante a localização exata, mesmo em modo offline, devido às capacidades de posicionamento do GNSS de cinco sistemas de banda dupla. O smartwatch consegue identificar a localização do utilizador e direcioná-lo ao longo do percurso pretendido. Permite ainda um registo preciso da trajetória com pontos de marcação e exibe dados completos do ponto de partida e do ponto de localização em cada momento.

Uma experiência subaquática sem precedentes

Graças à construção robusta, suporta mergulhos até 100 metros de profundidade, com 10 ATM de resistência ao abrigo da norma ISO 22810:2010 e com a certificação EN 13319 para acessórios de mergulho.

Através de alertas sonoros e da vibração, os utilizadores podem acompanhar o tempo e a profundidade do mergulho, garantindo que se mantêm dentro dos limites de segurança. Seja para alertar para a quantidade de oxigénio ou para abrandar a velocidade durante a subida, o Huawei Watch Ultimate é o assistente de confiança para a prática de atividades subaquáticas com maior segurança.

Autonomia impressionante e compatibilidade com diversos sistemas operativos

Para uma utilização confortável e sem preocupações, o Huawei Watch Ultimate está equipado com uma bateria de longa duração, que garante até 14 dias de utilização e carrega totalmente em apenas 60 minutos, e é compatível com iOS e Android.

Desta forma, garante que todos os utilizadores desfrutam ao máximo das funcionalidades do smartwatch, independentemente do sistema operativo do smartphone.

Leia também: