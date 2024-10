Life is Strange: Double Exposure entra em Acesso Antecipado

Está quase a chegar o próximo jogo da série Life is Strange, Double Exposure mas enquanto o dia não chega, os estúdios Deck Nine Games (Square Enix) acabaram de o lançar em Acesso Antecipado.

Os jogos Life is Strange são títulos com uma personalidade muito forte e muito vincada.

São, acima de tudo, experiências imersivas que apresentam uma tremenda capacidade de explorar narrativas e enredos fortes e densos sob a forma de filmes interativos, tornando os jogadores nos seus atores principais.

Double Exposure não é excepção e como tal, vai apresentar (sob a forma de capítulos) uma nova história interativa que vai submergir os jogadores em enredos enleantes e absorventes.

O jogo, para quem adquiriu a Ultimate Edition, já entrou em Acesso Antecipado, permitindo a esses felizardos a experimentação dos primeiros 2 capítulos.

Em Double Exposure, assistimos ao regresso de Max Caulfield, fotógrafo residente na prestigiada Universidade Caledon que descobre sua amiga, Safi, morta na neve. Assassinada.

No entanto, Max tem um superpoder que, para a salvar, vai ter de usar. Max tem a capacidade de retroceder no tempo – um poder que não usa há anos... e dessa forma, abre caminho para uma linha temporal paralela onde Safi ainda está viva mas....ainda a correr perigo!

Max cedo percebe que o assassino não vai desistir e atacará novamente, pelo que a sua missão será a de, alternando entre as duas linhas temporais paralelas, resolver e prevenir o assassinato.

Life is Strange: Double Exposure vai ser lançado no próximo dia 29 de outubro para Xbox Series X, PlayStation 5 e PC (via Steam e Windows Store).